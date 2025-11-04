Bernie Ecclestone, de voormalige baas van de Formule 1, is ervan overtuigd dat Max Verstappen dit jaar opnieuw wereldkampioen wordt. De 95-jarige Brit prijst de uitzonderlijke kwaliteiten van de Nederlander, die ondanks een moeilijke start van het seizoen nu weer in de race is voor de titel.

Verstappen leek in het begin van het seizoen kansloos tegen de sterke McLaren-coureurs, maar de viervoudig wereldkampioen heeft zich knap teruggevochten in de strijd. Met nog vier races te gaan, staat hij op een achterstand van 36 punten op Lando Norris en 35 punten op Oscar Piastri. De Nederlander heeft zijn vorm weten terug te vinden en is inmiddels de nummer drie in het kampioenschap. Het belooft in de laatste races van het jaar nog spannend te worden, zeker met een goed resultaat voor Verstappen aankomend weekend.

Ecclestone prijst Verstappen als beste racer

Ecclestone, de voormalige grote baas van de sport, spreekt bij het Duitse RTL over de kansen in de titelrace, waarbij hij de laagst geklasseerde coureur als de grote favoriet bestempelt. Hij prijst Verstappen als de beste racer van het moment. "De McLaren-coureurs zijn goed en hun auto is super, maar Verstappen is de bijzondere coureur. Hij is de beste racer, geen politicus, een echte autocoureur. Hij doet gewoon wat hij moet doen", aldus Ecclestone. De voormalig F1-baas, die dertig jaar lang de sport leidde, ziet in Verstappen een coureur met iets speciaals.

Verstappen zal het daar goed doen

De volgende race staat vanavond op het programma in Brazilië, een circuit waar het weer vaak wisselvallig is. Ecclestone verwacht dat Verstappen daar goed zal presteren. "Verstappen zal het daar goed doen," voorspelt hij. De race in Brazilië kan cruciaal worden voor Verstappen als hij zijn titelambities wil blijven koesteren. "Ik denk dat Max het weer gaat doen. Hij heeft iets speciaals, een uitzonderlijke kwaliteit", besluit de 95-jarige Brit.