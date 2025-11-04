Voormalig FIA-steward Johnny Herbert heeft zijn bewondering uitgesproken voor het uitzonderlijke talent van Max Verstappen. Hij prijst de "pure genialiteit" van de Nederlander, die keer op keer indrukwekkende kwalificatierondes en dominante races weet neer te zetten. Herbert stelt dat Verstappen in staat is om altijd dat extra beetje te vinden dat hem onderscheidt van zijn concurrenten. Volgens Herbert haalt Verstappen "meer uit de auto dan erin zit", en hij is ervan overtuigd dat Verstappen zelfs in een McLaren zou meedoen om het kampioenschap.

De Nederlander heeft de afgelopen jaren zijn stempel gedrukt op de Formule 1 met zijn indrukwekkende prestaties, en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in één adem wordt genoemd met de grootste namen uit de sport. Herbert plaatst de Red Bull-coureur in een select gezelschap van coureurs die in staat zijn om meer te doen dan wat technisch mogelijk lijkt. De vergelijking met iconen als Ayrton Senna en Michael Schumacher onderstreept de unieke positie die Verstappen inneemt in de huidige Formule 1.

Verstappen haalt het maximale uit de auto

De voormalig steward van de FIA waarschuwt echter dat Verstappen niet moet worden onderschat in de strijd om het kampioenschap. Ondanks de recente sterke prestaties van McLaren, blijft Verstappen een constante bedreiging vanwege zijn vermogen om het maximale uit zijn auto te halen. Dit werd onlangs nog eens onderstreept tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Verstappen zijn klasse toonde door de race te domineren en zijn puntenachterstand op McLaren te verkleinen.

Verstappen in het rijtje met Senna en Schumacher

Herberts uitspraken over Verstappen zijn een bevestiging van de status die de Nederlander inmiddels heeft verworven binnen de Formule 1. Zijn vermogen om onder druk te presteren en het maximale uit zijn auto te halen, plaatst hem in een rijtje met de grootste legendes uit de sport. Dit maakt de komende races des te spannender, aangezien Verstappen ongetwijfeld alles op alles zal zetten om zijn titelambities waar te maken.

