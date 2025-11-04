close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, Horner, Briatore

Alpine licht FIA-verbod toe, Verstappen hoopt op 'gekke race' | GPFans News

Alpine licht FIA-verbod toe, Verstappen hoopt op 'gekke race' | GPFans News

Jan Bolscher

Alpine onthult dat het FIA-verbod van het begin van het seizoen toch wel een flinke impact heeft gehad op het huidige seizoen. Daarnaast blikt Max Verstappen vooruit op het raceweekend in Brazilië. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren:
Interview

Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren: "Een dunne lijn tussen avontuurlijk en gestoord"

  • 23 minuten geleden
Herbert ziet Verstappen op gelijke hoogte met Senna en Schumacher: 'Puur geniaal'
Herbert & Verstappen

Herbert ziet Verstappen op gelijke hoogte met Senna en Schumacher: 'Puur geniaal'

  • 1 uur geleden
  • 4
 GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen:
Max Verstappen

GP Brazilië cruciaal voor titelkansen Verstappen: "Piastri in gevaar, Max moet nú gat dichten"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Hamilton tast in het duister over performance Ferrari:
Lewis Hamilton

Hamilton tast in het duister over performance Ferrari: "Moeilijk te zeggen"

  • 2 uur geleden
Marko hoopt op een Verstappen-wonder in Brazilië:
Helmut Marko

Marko hoopt op een Verstappen-wonder in Brazilië: "Wij geloven erin"

  • 3 uur geleden
  • 3
 Alpine licht FIA-verbod toe, Verstappen hoopt op 'gekke race' | GPFans News
GPFans News

Alpine licht FIA-verbod toe, Verstappen hoopt op 'gekke race' | GPFans News

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x