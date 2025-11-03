FIA haalt punt weg bij Verstappen richting Brazilië, F1-team kondigt nieuwe naam aan | GPFans Recap

Zoals gebruikelijk brengen we je aan het einde van de dag weer helemaal op de hoogte met de GPFans Recap. Inmiddels zijn we aanbeland in de week van de Braziliaanse Grand Prix en is er ook alweer genoeg te melden over de Formule 1.

De Grand Prix van São Paulo staat aankomend weekend op het programma, maar dit weekend moesten we het even zonder race stellen in dit slot van het seizoen. Dat betekent niet dat er niet de nodige nieuwtjes te melden vielen op de maandag. Zo was er het team van Williams dat besloten heeft om volgend jaar met een nieuwe naam de weg naar boven verder in te zetten én is er goed nieuws voor Max Verstappen in aanloop naar Brazilië.

Williams Racing kondigt nieuwe naam en logo aan voor 2026

Williams Racing heeft zojuist aangekondigd dat het team verdergaat onder een nieuwe naam: Atlassian Williams F1 Team, te beginnen in 2026. Het nieuwe logo is een moderne versie van het iconische 'Forward W'-logo dat Frank Williams droeg en moet de connectie naar het verleden en de toekomst van het team symboliseren. Meer lezen over de nieuwe naam en het nieuwe logo? Klik hier!

Herbert waarschuwt voor meer 'spelletjes' tussen Red Bull en McLaren in 2025'

Johnny Herbert voorspelt dat er in de laatste races van het Formule 1-seizoen 2025 nóg meer 'spelletjes' gespeeld gaan worden tussen Red Bull en McLaren. De voormalig F1-coureur en steward deed zijn voorspellingen in de Stay on Track-podcast naar aanleiding van de recente 'tapegate'-affaire die de gemoederen tussen de twee teams behoorlijk deed oplopen. Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier!

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

Max Verstappen heeft een klein gelukje met de datum van de Grand Prix van São Paulo dit jaar. Omdat het raceweekend later valt dan in 2024, reist hij met één strafpunt minder naar Brazilië. Verstappen stond de afgelopen tijd met negen strafpunten op zijn superlicentie enigszins op scherp. Drie meer zou immers een schorsing betekenen. Een jaar na dato vervallen strafpunten echter weer in de Formule 1. In Mexico zag verder zo al twee strafpunten vervallen, waarmee zijn totaal naar zeven ging. In 2024 duwde de Red Bull Racing-coureur Lando Norris daar buiten de baan, wat hem naast een forse tijdstraf ook dubbele strafpunten opleverde. Meer lezen over de vervallen punten van Max Verstappen? Klik hier!

Britse F1-presentator lovend over Verstappen: "Dat weten mensen niet van Max"

Sky Sports-presentator Simon Lazenby heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. Hij noemt de Nederlander één van de meest eerlijke coureurs uit het hele veld en prijst zijn zeldzame nuchterheid. Wat de mensen thuis misschien niet weten, of wat je misschien niet zo vaak ziet van Max, is dat hij één van de meest eerlijke coureurs is van het hele veld", klinkt het in de podcast Road to Succes. Meer lezen over de uitspraken van Simon Lazenby over Max Verstappen? Klik hier!

Alpine stopte ontwikkeling van 2025-wagen na plots FIA-verbod

Alpine-adviseur Flavio Briatore onthult dat het seizoen 2025 eigenlijk al voorbij was voordat het überhaupt begonnen was voor het Franse team. De FIA kwam namelijk met een aanscherping op het gebruik van flexibele vleugels, waardoor het volledige ontwikkelingsplan van Alpine de prullenbak in kon. Meer lezen over het opvallende Alpine-nieuws? Klik hier!

