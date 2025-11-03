Britse F1-presentator lovend over Verstappen: "Dat weten mensen niet van Max"
Britse F1-presentator lovend over Verstappen: "Dat weten mensen niet van Max"
Sky Sports-presentator Simon Lazenby heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. Hij noemt de Nederlander één van de meest eerlijke coureurs uit het hele veld en prijst zijn zeldzame nuchterheid.
Max Verstappen is uitgegroeid tot één van de grootste namen ooit in de Formule 1. Niet alleen vanwege zijn vier wereldkampioenschappen en prestaties op de baan, maar ook vanwege zijn karakter. De Nederlander zegt wat hij denkt en denkt wat hij zegt, ook voor de camera. Dat heeft er in het verleden meer dan eens voor gezorgd dat de Red Bull Racing-coureur kritiek over zich heen kreeg, maar die eigenschap wordt door velen ook juist geprezen.
Eén van de meest eerlijke coureurs uit het veld
Zo ook door Simon Lazenby, presentator voor het Britse Sky Sports: "Wat de mensen thuis misschien niet weten, of wat je misschien niet zo vaak ziet van Max, is dat hij één van de meest eerlijke coureurs is van het hele veld", klinkt het in de podcast Road to Succes. "Hij doet zich niet anders voor dan dat hij is." Lazenby vervolgt: "Wat je ziet, is wat je krijgt. Dat is tegenwoordig erg zeldzaam. Ik heb ontzettend veel respect voor hem. Kijkend naar zijn prestaties, is het bewonderenswaardig om te zien hoe nuchter hij is gebleven. Dat zie je niet bij iedereen."
Ontknoping wereldkampioenschap Formule 1
Met nog vier raceweekenden te gaan staat Verstappen op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De achterstand naar klassementsleider Lando Norris bedraagt 36 punten, waar de achterstand naar Oscar Piastri uit 35 punten bestaat. Om kans te maken op de titel moet de Nederlander de komende weken een groot gat zien te overbruggen. In Zandvoort was die achterstand echter nog 104 punten, dus Verstappen heeft al uitstekende zaken gedaan.
