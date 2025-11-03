Williams Racing heeft zojuist aangekondigd dat het team verdergaat onder een nieuwe naam: Atlassian Williams F1 Team, te beginnen in 2026. Het nieuwe logo is een moderne versie van het iconische 'Forward W'-logo dat Frank Williams droeg en moet de connectie naar het verleden en de toekomst van het team symboliseren.

Het huidige 'W'-logo verdwijnt ten gunste van een ontwerp dat eer toont aan de erfenis van Frank Williams. Het 'Forward W'-logo, dat voor het eerst in 1977 werd gebruikt, siert alle negen auto's die het team naar de wereldtitel bij de constructeurs hielp. Williams is één van de drie meest succesvolle teams in de Formule 1-geschiedenis en met deze rebranding hoopt het team een nieuw tijdperk van succes in te luiden.

Nieuwe naam en logo

De nieuwe aankondiging over de naam en het logo zijn door Williams bekend gemaakt. Onder leiding van teambaas James Vowles, is het team vastberaden om opnieuw een prominente rol te gaan spelen in de moderne Formule 1. Dit jaar staat het team momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met 111 punten, meer dan in de afgelopen zeven seizoenen samen. Ook werden recent het eerste Grand Prix-podium sinds 2021 behaald in Bakoe en het eerste Sprint-podium in Austin.

Inspiratie uit het verleden

Teambaas James Vowles is trots op de naamsverandering en het nieuwe logo, dat is geïnspireerd door oprichter Sir Frank Williams. "We laten ons altijd inspireren door ons verleden en zijn zo onder de indruk van het werk dat Frank Williams en zijn team hebben geleverd om de geschiedenis van dit merk te helpen vormen. Met onze naamsverandering en nieuwe logo, hebben we nu de unieke kans om zelf een nieuw hoofdstuk aan deze rijke geschiedenis te schrijven. De toekomst is zeker goudkleurig voor ons allemaal bij Williams."

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity 👊



