Alpine-adviseur Flavio Briatore onthult dat het seizoen 2025 eigenlijk al voorbij was voordat het überhaupt begonnen was voor het Franse team. De FIA kwam namelijk met een aanscherping op het gebruik van flexibele vleugels, waardoor het volledige ontwikkelingsplan van Alpine de prullenbak in kon.

De flexibele vleugels zijn de afgelopen jaren een groot onderwerp van discussie geweest binnen de Formule 1. Zo hadden enkele teams een voorvleugel én achtervleugel die op de rechte stukken flink konden doorbuigen, maar in de bochten weer rechtop stonden. Dat ging in tegen de geest van de regels van de FIA, waardoor er aanscherpingen volgden. Die hebben hun vervolg gekregen met TD018, die tijdens het raceweekend in Spanje van kracht werd.

Seizoen was al voorbij, voordat het begonnen was voor Alpine

In gesprek met Auto Motor und Sport legt Briatore uit dat de plotselinge aanscherping, die tijdens de winterstop werd aangekondigd, eigenlijk al funest was voor het seizoen 2025 van Alpine. “Om optimaal te kunnen reageren, hadden we de auto volledig moeten herbouwen. De hele aerodynamica is afhankelijk van de voorvleugel,” legt de 75-jarige Italiaan uit.

Blik op 2026 met Mercedes-power unit

Komend seizoen krijgt Alpine een Mercedes-power unit, en om die correct in het chassis te integreren is er direct voor gekozen om 2025 te laten varen op één upgrade na en alles op 2026 te richten: “Vanuit ons perspectief was het het meest logisch om vol gas vooruit te werken richting 2026.”

