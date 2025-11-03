close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Andrea Stella, Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Monza, Italy, 2025

VIDEO: McLaren F1 onthult oorzaak achter ontwikkelingsstop | GPFans News

VIDEO: McLaren F1 onthult oorzaak achter ontwikkelingsstop | GPFans News

Brian Van Hinthum

McLaren-teambaas Andrea Stella onthult dat de MCL39 simpelweg tegen het plafond zit van wat de wagen kan. De Italiaan legt uit dat dit de reden is dat de ontwikkeling van de auto is stopgezet en dat alle ballen op 2026 zijn gericht.

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

Verstappen kan niet wachten op race in Brazilië:
Max Verstappen

Verstappen kan niet wachten op race in Brazilië: "Voor mij een bijzondere plek"

  • 27 minuten geleden
Russell bleef kalm tijdens onzekerheid:
George Russell

Russell bleef kalm tijdens onzekerheid: "Dikke huid hebben"

  • 1 uur geleden
Vier jaar na dato: Hamilton's meest imposante comeback uit zijn loopbaan
Kunststukje Lewis

Vier jaar na dato: Hamilton's meest imposante comeback uit zijn loopbaan

  • 1 uur geleden
  • 2
 Herbert waarschuwt voor meer 'spelletjes' tussen Red Bull en McLaren in 2025'
Spelletjes

Herbert waarschuwt voor meer 'spelletjes' tussen Red Bull en McLaren in 2025'

  • 2 uur geleden
  • 1
 Rechtszaak Felipe Massa tegen FIA en Ecclestone loopt vertraging op
Felipe Massa

Rechtszaak Felipe Massa tegen FIA en Ecclestone loopt vertraging op

  • 3 uur geleden
VIDEO: McLaren F1 onthult oorzaak achter ontwikkelingsstop | GPFans News
VIDEO

VIDEO: McLaren F1 onthult oorzaak achter ontwikkelingsstop | GPFans News

  • Vandaag 16:31
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x