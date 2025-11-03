close global

Pitstop Leclerc

VIDEO | F1 overweegt grote pitstopwijziging | GPFans News

VIDEO | F1 overweegt grote pitstopwijziging | GPFans News

Sebastiaan Kissing

Ford wil het nieuwe jaar goed openen en kondigt de Ford Racing Season Launch aan op 15 januari. Daarnaast bespreekt de F1 Commissie binnenkort een regelwijziging die de Formule 1 vanaf 2026 zou kunnen veranderen.

Net binnen

Verstappen komt terug op 'Ierland bombarderen'-grap:
Max Verstappen

Verstappen komt terug op 'Ierland bombarderen'-grap: "Echter, het Verenigd Koninkrijk..."

  • 42 minuten geleden
Alpine stopte ontwikkeling van 2025-wagen na plots FIA-verbod
Flexibele vleugels

Alpine stopte ontwikkeling van 2025-wagen na plots FIA-verbod

  • 1 uur geleden
Sprintweekend in São Paulo deels gratis te bekijken voor Nederlandse F1-fans
Sprintweekend São Paulo

Sprintweekend in São Paulo deels gratis te bekijken voor Nederlandse F1-fans

  • 2 uur geleden
Verstappen krijgt bijval van Britse media:
Max Verstappen

Verstappen krijgt bijval van Britse media: "Dat is niet zo gek na wat er in 2021 gebeurde"

  • 2 uur geleden
  • 3
 Stella verklaart stopzetten ontwikkeling MCL39
McLaren

Stella verklaart stopzetten ontwikkeling MCL39

  • 3 uur geleden
  • 1
 Sainz over terugkeer Pérez in 2026:
Sainz, Pérez, Cadillac

Sainz over terugkeer Pérez in 2026: "Hij heeft het verdiend"

  • 3 uur geleden
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

