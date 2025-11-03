Peter Windsor heeft hard uitgehaald naar het Engelse Sky Sports, nadat analisten van de zender zich uitspraken tegen het boegeroep van fans richting Lando Norris na de Grand Prix van Mexico.

Lando Norris won afgelopen maand met overmacht de Grand Prix van Mexico, nadat hij op zaterdag ook de kwalificatie al domineerde. Tijdens het interview van de McLaren-coureur direct na de race, klonk er vanaf de tribunes echter luid boegeroep. De leider in het wereldkampioenschap Formule 1 vertelde op de persconferentie vervolgens dat hij vanzelfsprekend liever heeft dat de mensen voor hem juichen, maar dat de fans mogen doen wat ze willen. Het geeft hem alleen maar energie, zo klonk het onder andere.

Boegeroep in de Formule 1

Boegeroep is niet iets nieuws in de Formule 1. Zo werd bijvoorbeeld in het verleden Max Verstappen meer dan eens uitgefloten door de Britse en Italiaanse fans, al werd hij dit jaar in Italië juist luidkeels toegezongen. Op de Engelse tak van Sky Sports spraken analisten zich uit tegen het boegeroep richting Norris. Dat valt echter verkeerd bij voormalig teameigenaar en journalist Peter Windsor, als hij dat op het YouTube-kanaal van Cameron Cc voorgelegd krijgt.

Windsor haalt uit naar Sky Sports

"Als Sky Sports zegt dat ze het ongepast vinden, zijn ze schuldig aan ongelofelijke hypocrisie", klinkt het fel. "Wie moedigt het Europese publiek aan om boe te roepen naar de Amerikanen in de Ryder Cup? Sky vindt dat geweldig." Windsor doelt daarmee op een golftoernooi tussen Amerikaanse en Europese spelers, waar het publiek zich recent misdroeg. "Nu wordt hun ventje Lando uitgejoeld en dat vinden ze het ineens verschrikkelijk. Dat is echt hypocriet."

