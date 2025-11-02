Esteban Ocon heeft een merkwaardige en angstaanjagende ervaring gedeeld die hij ooit met een fan had. De Fransman ging tijdens een interview op het YouTube-kanaal 'Legend' in op een voorval dat hem en zijn familie behoorlijk van streek maakte. Over het algemeen bestempelt hij zijn fans als 'erg vriendelijk', maar er was één situatie die hem wel deed schrikken.

Het gebeurde allemaal toen een oudere man vanuit Zuid-Frankrijk een taxi nam naar Evreux in Normandië, de woonplaats van de ouders van Ocon. De man had ooit een handtekening van de Alpine-coureur gekregen en zag hem sindsdien als zijn 'eigen zoon'. Hij had het adres van de ouders van Ocon weten te vinden en belde aan bij de intercom van het huis. Op dat moment waren Ocon en zijn ouders niet thuis, maar zijn grootmoeder wel.

Bijzondere situatie

De uitspraken van de coureur werden gedaan tijdens een interview op het YouTube-kanaal 'Legend'. Daarin vertelt hij dat de man aan zijn grootmoeder vroeg of hij binnen mocht komen, maar zij weigerde dat. "Hij belde aan; ik was weg en mijn ouders ook, dus mijn grootmoeder was alleen. Hij vroeg mijn grootmoeder: 'Mag ik binnenkomen?' Mijn grootmoeder zei uiteraard nee, dus de man werd boos en zei: 'Mijn zoon komt zo thuis", doelend op Ocon. De man had al zijn geld aan de taxi besteed en had nergens meer om naartoe te gaan. Uiteindelijk vertrok hij wel weer, maar het was een behoorlijk enge ervaring voor de Haas-coureur en zijn familie.

Grens respecteren

Het bizarre voorval laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is dat fans grenzen respecteren en niet denken dat zij de beroemde mensen waarmee ze te maken hebben, persoonlijke vrienden zijn. Het is een herinnering dat, hoewel de liefde voor de sport en de coureurs groot kan zijn, het belangrijk is om de privacy en persoonlijke ruimte van de mensen achter de schermen te respecteren.