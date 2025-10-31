close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
George Russell and Max Verstappen in Austin

VIDEO | Russell verrast met uitspraak: “Verstappen kan alleen maar verliezen” | GPFans News

VIDEO | Russell verrast met uitspraak: “Verstappen kan alleen maar verliezen” | GPFans News

Sebastiaan Kissing

George Russell ziet geen probleem in een samenwerking met Max Verstappen bij Mercedes. Volgens hem hoeven teamgenoten geen vrienden te zijn om succes te boeken, verwijzend naar duo’s als Senna–Prost en Hamilton–Rosberg, wel denkt hij dat Verstappen veel te verliezen heeft in die samenstelling.

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo
Weerbericht

Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo

  • 46 minuten geleden
  • 1
 'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
Yuki Tsunoda

'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'

  • 1 uur geleden
McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
McLaren Veiling

McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft

  • 2 uur geleden
Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
Red Bull Ford

Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?

  • 3 uur geleden
Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'
Toto Wolff

Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'

  • 3 uur geleden
  • 9
 Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
Max Verstappen

Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen

  • Vandaag 12:20
  • 8
Meer nieuws

Veel gelezen

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
150.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans

  • 27 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x