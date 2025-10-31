VIDEO | Russell verrast met uitspraak: “Verstappen kan alleen maar verliezen” | GPFans News
VIDEO | Russell verrast met uitspraak: “Verstappen kan alleen maar verliezen” | GPFans News
George Russell ziet geen probleem in een samenwerking met Max Verstappen bij Mercedes. Volgens hem hoeven teamgenoten geen vrienden te zijn om succes te boeken, verwijzend naar duo’s als Senna–Prost en Hamilton–Rosberg, wel denkt hij dat Verstappen veel te verliezen heeft in die samenstelling.
Gerelateerd
Net binnen
Weerbericht
Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo
- 46 minuten geleden
- 1
Yuki Tsunoda
'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
- 1 uur geleden
McLaren Veiling
McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
- 2 uur geleden
Red Bull Ford
Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
- 3 uur geleden
Toto Wolff
Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'
- 3 uur geleden
- 9
Max Verstappen
Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
- Vandaag 12:20
- 8
Veel gelezen
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
100.000+ views
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
75.000+ views
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober