Mercedes en vooral Aston Martin zijn in dit tijdperk in F1 niet veel meer dan een subtopper, maar voor 2026 wordt er vooral naar deze twee teams en fabrikanten gekeken als het gaat om wie er het beste aan het nieuwe tijdperk gaat beginnen. Het lijkt een seizoen te worden waarin de twee teams meteen sterk willen beginnen, met de hoop op een transfer van Max Verstappen na het seizoen 2026.

Het is geen geheim dat Aston Martin en Mercedes sinds Red Bull Racing het in 2024 moeilijker kreeg, vaak in verband worden gebracht met een transfer van Verstappen naar hun team. Hier zijn, naast de mindere prestaties en de motor die Red Bull zelf gaat ontwikkelen in 2026, voor allebei de teams ook specifieke redenen voor. Maar hoe staan de teams ervoor richting 2026 en daarna?

Rijdersduo Aston Martin en Mercedes

Ten eerste moet er, als Verstappen in 2027 een transfer wil maken naar Aston Martin of Mercedes, wel ruimte zijn. Dit lijkt bij zowel Aston Martin als Mercedes geen probleem te zijn. Bij Mercedes hebben ze George Russell inmiddels een meerjarig contract gegeven met daarin ook een clausule waardoor het contract op basis van prestaties automatisch door zal lopen. Voor 2027 zou Verstappen de vervanger van Andrea Kimi Antonelli kunnen zijn, die over een eenjarig contract zal beschikken en eventueel in 2027 als reservecoureur ingezet kan worden of bij een ander team gestald kan worden. Het gevolg is wel dat Mercedes dan met Russell en Verstappen zit voor in ieder geval 2027, wat wellicht niet de beste combinatie is gezien hun historie de afgelopen jaren.

Bij Aston Martin is er meer ruimte. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll hebben na 2026 geen contract meer. Alonso is inmiddels al oud en heeft ook uitgesproken dat de kans groot is dat het seizoen 2026 zijn laatste gaat worden, waardoor er automatisch al een plekje zou zijn voor Verstappen. Mocht Stroll in 2026 teleurstellend presteren, dan is de Canadees vervangen ook nog een optie. Probleem daarvan is dat het wel gaat om de zoon van eigenaar Lawrence Stroll, waardoor de kans dat dit gaat gebeuren niet heel groot lijkt tenzij Lance Stroll het zelf wel welletjes zou vinden na 2026.

Motoren Aston Martin en Mercedes

De voornaamste reden dat Mercedes wordt aangewezen als de grote favoriet voor 2026 en daarna, is vanwege de eigen motor die het gaat gebruiken. De laatste keer dat de motorreglementen zo op de schop gingen, in 2014, bleek Mercedes tot eind 2020 dominant te zijn en alle kampioenschappen te winnen. Veel mensen gaan er eigenlijk automatisch vanuit dat Mercedes dit in 2026 weer gaat flikken, wat natuurlijk altijd gevaarlijk is. Feit is wel dat zowel de kennis als de werkomgeving en de capaciteit er is. Nadeel is wel dat McLaren, Alpine en Williams ook motoren van Mercedes gaan gebruiken, waardoor het wel op grote schaal moet gebeuren. Ook dit is Mercedes echter al een tijdje gewend.

Aston Martin is op dit gebied een wat grote vraagteken. Het team gaat vanaf 2026 samenwerken met Honda, dat een succesvolle periode met Red Bull Racing achter de rug heeft. Deze connectie zorgt er ook voor dat Verstappen wellicht makkelijker over zou stappen naar Aston Martin, omdat hij Honda en haar werknemers natuurlijk al goed kent en daar altijd positief over is geweest. De grote vraag is of Honda in 2026 ook met de nieuwe motorreglementen een goede start gaat hebben. Dit zal in 2026 snel duidelijk worden.

Aerodynamische afdeling Aston Martin en Mercedes

Naast de motor is ook de auto zelf natuurlijk een belangrijk onderdeel van mogelijk succes in 2026. Niet alleen de motor, maar ook de auto moet op orde zijn. Wat dat betreft heeft Mercedes nog wel stappen die gezet moeten worden, zeker omdat het in het huidige tijdperk wel is gebleken dat de afdeling de aerodynamische veranderingen van dit tijdperk pas na een jaar of drie echt onder controle kreeg en tevens in 2022 en 2023 dramatisch begonnen. Daar zal in 2026 meteen bovenop gezeten moeten worden, omdat een nieuwe motor en nieuwe regels ook weer een nieuwe aerodynamische auto vereisen.

Aston Martin heeft wat dat betreft niet echt laten zien al een hele goede aerodynamische auto te kunnen bouwen, maar er werd wel een opvallende trend in 2025 doorbroken. In 2022, 2023 en 2024 begon Aston Martin vaak goed en kwam het goed uit de winterstop, maar ging het daarna achteruit omdat de upgrades de auto eerder minder dan betere bleken te maken. In 2025 begon Aston Martin matig, maar voerde het upgrades door die de auto dit keer beter maken. Dit heeft twee redenen: de nieuwe fabriek die wordt gebruikt, en de komst van Adrian Newey. Nu heeft Newey geen invloed gehad op de auto van 2025 en is hij volop bezig met 2026, maar de rest heeft ongetwijfeld wel gebruik kunnen maken van zijn kennis en tips. De hoop bij Aston Martin is dat Newey een auto kan maken die het team in 2026 meteen vooraan kan brengen. Daarnaast is Newey natuurlijk ook een oude bekende van Verstappen en kan hij ook helpen om de Nederlander te overtuigen om naar het team te komen (zowel met zijn woorden als met de auto die hij gaat ontwikkelen).

Conclusie

Voor zowel Mercedes als voor Aston Martin valt een goed punt te maken. Verstappen zal in eerste instantie gewoon hopen dat Red Bull en Ford met een goede motor en auto kunnen komen voor 2026 en hij gewoon bij zijn huidige team door kan gaan in 2027 en 2028. Mocht dit echter niet zo zijn en het mogelijk is dat hij in de zomer van 2026 zijn prestatieclausule kan lichten, dan zullen Aston Martin en Mercedes met wellicht Ferrari vooraan de rij staan.

Mercedes en Aston Martin hebben het deels zelf in handen door een goede motor en auto voor 2026 te bouwen, maar zullen daarnaast ook moeten hopen dat Red Bull in 2026 wegzakt. Aston Martin heeft met Honda en Newey twee ijzers in het vuur die Verstappen kunnen overtuigen, terwijl Mercedes het verleden qua motoren als voornaamste aantrekkingskracht heeft.

