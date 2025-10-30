De rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen tegen de wereldtitel van 2008, is deze week begonnen. De Braziliaan is van mening dat de beruchte crashgate de reden was dat hij dat seizoen de titel misliep. De advocaten van de FIA stellen in de rechtszaal dat Massa beter naar zijn eigen fouten kan kijken, in plaats van te suggereren dat er een samenzwering tegen hem heeft plaatsgevonden.

