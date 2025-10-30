Olav Mol heeft Lewis Hamilton bekritiseerd na zijn optreden tijdens de Grand Prix van Mexico. De zevenvoudig wereldkampioen, die voor Ferrari rijdt, kwam na de race in het geweer bij de wedstrijdleiding, maar kreeg nul op het rekest. Volgens Mol moet Hamilton beter op de hoogte zijn van de regels.

Hamilton begon de race vanaf de derde plaats, maar een tijdstraf zorgde ervoor dat hij uiteindelijk niet verder kwam dan de achtste plaats. Na afloop stapte de Brit naar de wedstrijdleiding om zijn onvrede te uiten, maar kreeg geen gehoor. Mol merkte daarbij op: "Lewis had het gevoel dat hij benadeeld werd, maar hij moet zorgen dat hij de regels kent." Hij stelt dat Hamilton de regels niet goed genoeg kent en dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn positie.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen drukte Hamilton van de baan

Verstappen ging wijd na de start en moest later nog eens wijd gaan, om contact met Hamilton te voorkomen. Het verschil? "Max gaf plekken terug, dat was het slimme. Ik vond de regie niet erg tof, maar Max gaf de plek terug aan Lewis Hamilton." Hij moest echter rechtdoor rijden in de eerste bocht en kreeg aanvankelijk geen straf, tot onvrede van Martin Brundle. De Nederlander viel na vijf ronden Hamilton aan in de eerste bocht en drukte hem op legale wijze van het circuit, waarbij Mol toelichtte: "Max zat aan de binnenkant en zo werken de nieuwe richtlijnen." Hamilton kwam terug en drukte Verstappen in het gras, wat uiteindelijk leidde tot een tijdstraf voor de Brit.

Mol ziet dat Hamilton de weg kwijt is

Mol verklaarde: "Ik merk al jaren dat Lewis een beetje de weg is kwijtgeraakt." Hij ziet dat Hamilton moeite heeft met de veranderende competitie en dat hij zich moet aanpassen aan de agressieve aanpak van Verstappen. Hoewel Mol begrip heeft voor de frustratie van Hamilton over de smalle escape road, zei hij ook: "Ik kan het me wel voorstellen, als je er in bocht 4 afgaat. Ze hebben daar wel een olifantenpaadje gelegd. Het had wat breder gekund."

Gerelateerd