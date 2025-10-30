FIA-presidentskandidaat Laura Villars gaat op 10 november de rechtszaak aan over de verkiezingen, die in haar ogen niet democratisch zouden verlopen. Villars legt bij The Race uit dat ze de procedure is gestart om de FIA te beschermen.

Villars wil een gooi doen naar het voorzitterschap, maar door de regels van de internationale autosportbond wordt het voor nieuwe kandidaten niet makkelijk gemaakt. Zo moet een kandidaat een lijst van vicevoorzitters aanleveren, die elk uit een ander continent moeten komen. In Zuid-Amerika heeft Fabiana Ecclestone haar steun al uitgesproken voor de huidige voorzitter, Mohammed Ben Sulayem. Voor andere kandidaten is het daardoor vrijwel onmogelijk om iemand in dat gebied te vinden, waardoor zij formeel niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Tim Mayer heeft officieel al de handdoek in de ring gegooid, terwijl Villars eerst nog een poging via de rechter wil doen.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Villars

Bij het medium legt Villars uit dat ze contact heeft opgenomen met de FIA om de situatie te bespreken. "Ik heb twee keer geprobeerd een constructieve dialoog met de FIA te openen over essentiële zaken zoals interne democratie en de transparantie van de kiesregels. De ontvangen reacties waren niet opgewassen tegen de uitdaging. Ik treed niet op tegen de FIA; ik treed op om haar te beschermen. Democratie vormt geen bedreiging voor de FIA; het is haar kracht," vertelt ze.

De advocaat van Villars legt uit dat de Franse rechter het probleem ook erkent: "We hebben toestemming gekregen om een spoeddagvaarding uit te vaardigen. Hieruit blijkt dat de rechterlijke macht de ernstige democratische tekortkomingen binnen de FIA serieus neemt, evenals de verschillende schendingen van de statuten en reglementen die wij aanklagen."

FIA kan geen commentaar geven

De FIA heeft ook gereageerd op Villars’ stap naar de rechter, maar kan inhoudelijk weinig mededelen. "Gezien de aard van het proces kan de FIA geen commentaar geven op deze juridische stappen en kan zij ook geen verdere toelichting geven op deze kwestie."

Gerelateerd