Grote verandering bij F1-eigenaar: oprichter Liberty Media treedt af als voorzitter
Liberty Media-oprichter John Malone treedt af als voorzitter van het bedrijf dat eigenaar is van de Formule 1, meldt de Financial Times. Malone blijft nog tot en met 1 januari 2026 in dienst, maar draagt daarna het stokje over aan vicevoorzitter Robert ‘Dob’ Bennett.
Het Amerikaanse mediabedrijf is eigenaar van de Formula One Group, waarvan Stefano Domenicali de CEO is. De FOM beheert de commerciële rechten van de koningsklasse en doet dat sinds 23 januari 2017, toen de overname werd afgerond. Daarmee kwam er een einde aan de periode van Bernie Ecclestone, die jarenlang met de scepter zwaaide.
Malone doet stapje terug
In een verklaring laat Malone weten dat hij vindt dat het tijd is om een stap terug te doen: "Het oprichten van Liberty Media en het voorzitterschap ervan behoren tot de meest lonende ervaringen van mijn professionele leven. Gezien de succesvolle vereenvoudiging van onze portefeuille in de afgelopen jaren en de sterke positie van onze operationele bedrijven, geloof ik dat het een gepast moment is om afstand te doen van bepaalde verplichtingen."
Eerder dit jaar voerde het bedrijf ook al een wisseling aan de top door. Greg Maffei vervulde de rol van president-directeur tot en met 1 februari, waarna Derek Chang het stokje overnam.
