Felipe Massa is deze week in Londen om zijn verloren wereldtitel van 2008 aan te vechten. De Braziliaan eist een schadevergoeding van ongeveer 64 miljoen pond van de FIA, de commerciële rechtenhouder FOM en voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. Bovendien hangt dan de wereldtitel van Hamilton aan een zijden draadje.

Het is inmiddels alweer bijna zeventien geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Crashgate

Na eerdere opmerkingen in april 2023 van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die toegaf destijds meer geweten te hebben wat niet gemeld is, is het balletje over dat wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur technisch gezien de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Uitspraken Ecclestone

In 2023 kwam dan daadwerkelijk het bericht naar buiten dat Massa, gewapend met een leger internationale advocaten, een zaak aangespannen heeft om de wereldtitel van 2008 aan te vechten. Hij ondernam die actie nadat voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone zei dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley 'genoeg info hadden om een onderzoek te starten'. Bovendien werd daaraan toegevoegd dat de race geschrapt kon worden en 'Felipe Massa in dat geval wereldkampioen was geworden in plaats van Lewis Hamilton', zoals Ecclestone liet weten. Het balletje ging rollen en Massa rook kansen.

Rechtszaak in Londen

De rechtszaak is inmiddels in volle voorbereiding en rechter Sir Robert Jay bestudeert de zaak en hoort beide partijen. Het is mogelijk dat er al op vrijdag een beslissing valt over de vraag of de zaak een volledige rechtszitting verdient. Als de gedaagden succesvol zijn, kan de zaak van de Braziliaan daar eindigen. De uitkomst van de rechtszaak in Londen kan grote gevolgen hebben voor de betrokken partijen en mogelijk de geschiedenis van de Formule 1 veranderen. Hoewel Massa dus in principe mikt op een financiële schadevergoeding, zou zijn gelijk in principe ook betekenen dat de wereldtitel van Hamilton in principe onrechtmatig verkregen zijn, waardoor het interessant wordt om te zien wat er allemaal besproken gaat worden.