Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing en Max Verstappen, stelt dat het team afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad niet zo in vorm was als de weekenden daarvoor. Ook geeft hij zijn mening over de VSC die werd geactiveerd in de slotfase van de race.

In gesprek met Motorsport.com blikt Mekies terug op het weekend in Mexico, waar Red Bull niet het tempo had van de weekenden daarvoor. "Dit weekend zaten we niet in dezelfde sterke positie als tijdens de raceweekenden ervoor. Ik denk dat er vooralsnog geen overduidelijke reden is waarom dat het geval was. Maar we hebben Max dit weekend in ieder geval geen auto kunnen geven waar hij echt mee kon pushen, zoals hij dat normaal doet. Dat hebben we via de boordradio natuurlijk ook wel enkele keren kunnen horen. We zijn ons ervan bewust dat we met bepaalde elementen misschien iets hebben laten liggen." Marko stelde al dat Red Bull de rijhoogte had aangepast en lager had gezet om in de race goed voor de dag te komen.

Mekies over andere afstelling

Mekies weet echter niet of, als die rijhoogte hoger of beter afgesteld was geweest, Verstappen wel in de buurt van Norris was gekomen op zaterdag of zondag. "Daar ben ik eerlijk gezegd niet zeker van. We moeten ze ook gewoon de credits geven, want ze waren erg snel dit weekend. Hij was onaantastbaar. Ik zou liegen als ik zeg dat we nu weten hoe we Lando moeten verslaan als we het raceweekend nog een keer zouden mogen doen. We hadden een lastige vrijdag en een lastige zaterdag. Vanaf de vijfde startplek hadden we in een veel slechtere situatie terecht kunnen doen. Er stond spanning op deze race, maar het team heeft het qua strategie erg goed gedaan. Dat heeft ons enorm geholpen. Die laatste stint van Max op softs was ongelooflijk. Samen heeft dat ons weer in de strijd gebracht en op die VSC na heeft dat het beste resultaat opgeleverd dat we konden behalen."

Mekies over late VSC

Een VSC zorgde ervoor dat Verstappen geen poging kon doen om P2 van Charles Leclerc af te pakken. Mekies weet dat er door de VSC in ieder geval geen mooi gevecht is gekomen tussen de twee. "Ik moet de beelden nog bekijken. Het voorkwam een geweldig gevecht tussen Max en Charles, maar dat is part of the game. We hebben die dingen toch niet onder controle. Het is onderdeel van de sport. Het was alleen jammer dat die auto zo dicht bij de ingang van de pitstraat stond, maar goed, officieel was het nog altijd op de baan zelf."

