De spanning in het wereldkampioenschap wordt groter en groter en sinds afgelopen zondag hebben we een nieuwe leider in de titelrace: Lando Norris. In GPFans Raceteam behandelen GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum de stand van zaken.

Hoewel de titelrace lange tijd gelopen koers leek voor Verstappen en eigenlijk niemand ook meer met Norris rekening hield, is de situatie ineens behoorlijk omgedraaid in de afgelopen weken. Inmiddels gaat de verguisde Brit aan de leiding van de titelrace en mag ook Verstappen nog altijd dromen van een vijfde titel op rij, al wordt die droom wel steeds lastiger. "Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Lando Norris is nu de nieuwe leider in het kampioenschap. Is het de laatste keer dat we het zien veranderen?", vraagt Quarles van Ufford zich af tijdens de GPFans Raceteam-podcast.

Artikel gaat verder onder video

Piastri is het kwijt

Van Hinthum reageert: "Dat zou zomaar kunnen. Als we de tendens van de afgelopen races gaan bekijken. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar Oscar Piastri lijkt ineens op Nyck de Vries. Het is toch bijzonder. Vorig jaar had hij dat ook al na Europa. Toen ging het ook niet zo lekker. Nu lijkt hij het ook weer ineens kwijt, al kwam hij wel goed terug in de race. Die pure pace, die we eerder dit jaar zagen, ook in de kwalificatie, die zien we niet meer. Hij kwalificeert op P8. Oké, het is niet meer de dominante McLaren van eerder dit jaar, maar Norris zet hem gewoon op pole. Dan is er toch wel duidelijk iets aan de hand met Piastri", zo worden de zorgen rondom de Australiër kenbaar gemaakt.

Verstappen nog niet verslagen

Quarles van Ufford wil ook de kansen van Verstappen bespreken: "Max Verstappen is min of meer de andere kanshebber. Ook al is het nu wel een beetje een long shot. Vertrouw jij er nog in? Ze moeten nu wel een perfect einde van het seizoen hebben, zoals hij zelf zegt." Van Hinthum blijft ook rekening houden met de Nederlander: "Ik geloof er nog in, want het is Max Verstappen. We weten allemaal wat hij kan. Van alle coureurs op de grid, heeft hij het minst last van kampioensstress. Hij heeft er al vier in zijn tasje zitten. Dat is voor Norris en Piastri natuurlijk anders, maar het wordt wel spannender per race. Er kan nog zoveel gebeuren. Je hoort Max ook wel zeggen dat het lastig wordt en dat hij alles moet winnen. Nu denk ik niet dat dat helemaal waar is, want als Piastri en Norris een slechte dag hebben en Verstappen wordt tweede of derde, loop je alsnog ver in. Maar daar hang je wel vanaf nu. Hij heeft het niet meer volledig in eigen hand. Wat hij wél in eigen hand is, is dat hij de rustigste coureur is die weet hoe hij met dit bijltje moet hakken. Dat weten die andere twee niet.

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd