Het Formule 1-team van Aston Martin heeft Jak Crawford aangekondigd als derde coureur voor het seizoen van 2026. De Amerikaan maakt sinds 2024 onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Britse formatie.

De vaste line-up van Aston Martin bestaat volgend jaar uit de bekende namen: Fernando Alonso en Lance Stroll. De formatie van Lawrence Stroll voegt daar nu een derde naam aan toe: Jak Crawford. Crawford zal in 2026 de rol van reservecoureur voor Aston Martin gaan vervullen. De 20-jarige coureur maakte tussen 2020 en 2023 onderdeel uit van het juniorenteam van Red Bull Racing, waarna hij zich in 2024 aansloot bij het opleidingsprogramma van Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Yuki Tsunoda

De aankondiging is mogelijk van invloed op de toekomst van Yuki Tsunoda. De Japanner rijdt dit jaar voor Red Bull Racing, maar zijn positie binnen de gehele Red Bull-familie is onzeker. Het is nog niet bekend of hij in 2026 voor Red Bull Racing rijdt, teruggaat naar zusterteam Racing Bulls of definitief moet vertrekken. In de wandelgangen werd hij genoemd als reservecoureur voor Aston Martin in 2026, gezien het linkje met Honda. Tsunoda wordt al jaren gesteund door de Japanse motorfabrikant, die vanaf 2026 de handen ineen slaat met Aston Martin.

Jak Crawford

Gerelateerd