Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
Hoewel de Grand Prix van Mexico-Stad op de baan veel actie kende met diverse gevechten om posities, bleek dat er tijdens de race ook op de tribunes het nodige te beleven viel. Na de kwalificatie doken al filmpjes op van vechtende fans in de fanzone, en dat zette zich op zondag voort met een bloederige afloop.
Waar Formule 1-fans decennia geleden nog vredig naast elkaar zaten met shirtjes en petjes van verschillende teams, mondt het tegenwoordig zo nu en dan uit in vechtpartijen. Afgelopen seizoen gebeurde dat al meerdere keren, en ook dit jaar tijdens de Grand Prix van Canada circuleerden er beelden van fans die hun handen niet thuis konden houden.
Vechtpartij op tribunes
Op zaterdag was er in de fanzone al een klein opstootje tussen verschillende fans, terwijl er tijdens de race op zondag zelfs een knokpartij op de tribunes plaatsvond.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
- 2 minuten geleden
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 34 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 1 uur geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober