Hoewel de Grand Prix van Mexico-Stad op de baan veel actie kende met diverse gevechten om posities, bleek dat er tijdens de race ook op de tribunes het nodige te beleven viel. Na de kwalificatie doken al filmpjes op van vechtende fans in de fanzone, en dat zette zich op zondag voort met een bloederige afloop.

Waar Formule 1-fans decennia geleden nog vredig naast elkaar zaten met shirtjes en petjes van verschillende teams, mondt het tegenwoordig zo nu en dan uit in vechtpartijen. Afgelopen seizoen gebeurde dat al meerdere keren, en ook dit jaar tijdens de Grand Prix van Canada circuleerden er beelden van fans die hun handen niet thuis konden houden.

Vechtpartij op tribunes

Op zaterdag was er in de fanzone al een klein opstootje tussen verschillende fans, terwijl er tijdens de race op zondag zelfs een knokpartij op de tribunes plaatsvond.

Puros madrazos en el Gran Premio de México!!



Sale a la luz nuevo video de una batalla campal en las gradas del Gran Premio de México. A los dos rijosos los sacaron bañados en sangre!#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenos pic.twitter.com/TpVLEsf1f1 — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 27, 2025

