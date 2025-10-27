Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in Brazilië
Na een tweeluik in de Verenigde Staten en Mexico zet de Formule 1-karavaan koers richting Brazilië. Hier wordt op Interlagos het vijfde en voorlaatste sprintraceweekend van het jaar afgewerkt.
De Grand Prix van São Paulo staat steevast garant voor spektakel. De race op het iconische Interlagos wordt regelmatig geteisterd door extreme weersomstandigheden en daarnaast maakt de lay-out van de baan het één van de favoriete bestemmingen van zowel veel fans als coureurs zelf. Max Verstappen heeft op het semipermanente circuit, dat officieel het Autódromo José Carlos Pace heet, meer dan eens autosportgeschiedenis geschreven. Zo haalde hij in 2016 het wereldnieuws met zijn ongekende rit in de regen en in 2024 stelde hij hier zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als veilig. Dat jaar reed de Nederlander, wederom in kletsnatte omstandigheden, van de zeventiende naar de eerste plaats.
Interlagos
Zoals gezegd wordt de race verreden op het Autódromo José Carlos Pace, dat in de volksmond beter bekend staat als Interlagos. Interlagos betekent vrij vertaald 'tussen de meren', wat weer verwijst naar de ligging van het circuit. De baan voert de coureurs over 4,309 kilometer asfalt en telt in totaal vijftien bochten. Met twee lange rechte stukken en twee DRS-zones, is inhalen hier goed mogelijk. De race van aanstaande zondag wordt verreden over 71 ronden, wat gelijk staat aan een totale afstand van 305,939 kilometer. Het ronderecord is in handen van Valtteri Bottas. De Fin reed in 2018 een 1:10.540 in de Mercedes.
Tijdschema sprintweekend Grand Prix van São Paulo
Interlagos vormt ook dit jaar het decor voor een sprintweekend, wat betekent dat er slechts één vrije training wordt verreden. Deze vindt plaats op vrijdag 7 november om 15:30 uur Nederlandse tijd. Om 19:30 uur is het vervolgens tijd voor de sprintkwalificatie. De zaterdag wordt om 15:00 uur afgetrapt met de sprintrace. De kwalificatie voor de Grand Prix wordt om 19:00 uur verreden. De Grand Prix van São Paulo gaat zondag 9 november om 18:00 uur van start.
Vrijdag 7 november
15:30: eerste vrije training
19:30: sprintkwalificatie
Zaterdag 8 november
15:00 uur: sprintrace
19:00 uur: kwalificatie
Zondag 9 november
18:00 uur: Grand Prix van São Paulo
