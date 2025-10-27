Verstappen ziet twee strafpunten vervallen na raceweekend in Mexico-Stad
Daar waar Max Verstappen eerder dit seizoen nog rekening moest houden met een eventuele schorsing vanwege het aantal strafpunten dat hij had opgelopen, is er inmiddels goed nieuws voor de Nederlander te melden. Zo zijn er op de maandag na de race in Mexico-Stad weer twee strafpunten komen te vervallen.
De stewards delen strafpunten uit na overtredingen die zij hebben waargenomen. Die strafpunten blijven vervolgens één jaar staan, en bij twaalf verzamelde punten moet een coureur een wedstrijd langs de kant zitten. In het verleden werd er bij elk wissewasje gestrooid met strafpunten, maar inmiddels is de FIA iets voorzichtiger geworden met het uitdelen ervan.
Strafpunten Verstappen
Aan het begin van het raceweekend in Mexico-Stad had Verstappen nog negen van de maximaal twaalf strafpunten achter zijn naam staan. Twee daarvan zijn maandag vervallen. Die werden namelijk vorig jaar uitgedeeld tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad, voor het buiten de baan duwen van Lando Norris. Op 2 november vervalt daarnaast nog één punt. Dat kreeg Verstappen tijdens de Sprint in São Paulo voor te hard rijden onder de Virtual Safety Car. De Red Bull-coureur begint het raceweekend in Brazilië, dat op 7 november start, dus met zes strafpunten achter zijn naam.
