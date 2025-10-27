Zo kan Max Verstappen nog wereldkampioen Formule 1 2025 worden
Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Mexico zijn achterstand in het klassement opnieuw weten te verkleinen. Met nog vier races te gaan, staat de Nederlander 36 punten achter Lando Norris, de huidige koploper. Oscar Piastri, de andere McLaren-coureur, staat 35 punten voor op Verstappen. De strijd om de titel is nog lang niet gestreden, maar de Red Bull-coureur zal moeten blijven winnen en hopen op wat interne strijd bij McLaren.
Er zijn nog maximaal 116 punten te verdienen in de resterende races, inclusief twee sprintraces. Verstappen moet gemiddeld negen punten per weekend inlopen op Norris om de titel te winnen. Voor Piastri is dat iets minder dan negen punten per weekend. De druk ligt dus bij de Red Bull-coureur om consistent te presteren en zijn rivalen achter zich te houden.
Verstappen moet blijven winnen
Als Verstappen alle resterende races wint, kan hij eindigen met 437 punten. Norris zou met een tweede plek in elke race uitkomen op 443 punten en kampioen worden. Piastri kan met een tweede plek in elke race eindigen met 442 punten. Dit betekent dat de McLaren-coureurs elkaar punten moeten afsnoepen, of dat andere coureurs voor hen moeten eindigen, wil Verstappen een kans maken.
Verstappen hoopt op interne strijd bij McLaren
In een scenario waarin Norris en Piastri beiden twee keer derde worden en twee keer tweede, terwijl Verstappen alles wint, zouden Norris en Verstappen beiden op 437 punten eindigen na de race in Abu Dhabi. Piastri zou dan op 434 punten eindigen. Verstappen zou in dat geval voor de vijfde keer op rij de titel veroveren, omdat hij dan meer overwinningen heeft dan Norris.
Conclusie
Verstappen moet blijven winnen en hopen dat de McLaren-rijders elkaar in de weg zitten. Alleen dan kan hij er alsnog met de titel vandoor gaan in 2025. De komende races worden cruciaal voor de Nederlander, die zijn titelambities moet waarmaken. De strijd om het kampioenschap blijft spannend tot de laatste race.
