Norris uitgefloten na Mexico-zege, Virtual safety car zorgt voor grote commotie | GPFans Recap
Op zondag was het tijd voor de Grand Prix van Mexico-Stad, die uiteindelijk met overmacht gewonnen werd door Lando Norris. Charles Leclerc en Max Verstappen gingen mee naar het podium na een gebeurtenisvolle race. Genoeg om over na te praten dus in deze GPFans Recap.
Het werd een race om niet snel te vergeten in Mexico. Er was boardradio-drama, drukte in de kamer van de wedstrijdleiding, actie op de baan en een zeer spannend slot met verschillende tactieken. Uiteindelijk mocht het na een kleine anticlimax met de virtual safety car niet baten voor Verstappen en kon hij geen échte poging meer wagen om Leclerc in te halen. Terwijl Norris de race won, kon Bearman zijn beste race uit zijn loopbaan rijden en naar P4 gaan in zijn Haas. Na afloop viel er vanzelfsprekend een hoop na te bespreken en dus nemen we je in vogelvlucht nog even mee.
Norris wint briljante race in Mexico-Stad: Verstappen en Bearman kronen zich tot helden
De Grand Prix van Mexico-Stad beloofde wederom een sleutelrace te worden in de steeds intenser wordende titelstrijd in de koningsklasse. Dat was ook te zien in Midden-Amerika. Na een briljante en zenuwslopende race pakte Lando Norris de overwinning, terwijl Max Verstappen een toch enigszins onverwacht podium wist te pakken. Lezen hoe de race verliep? Klik hier!
Verstappen prikte door het imago heen en eist perfectie: 'Wat een lul is dat'
Max Verstappen ziet zichzelf midden in de titelstrijd en zegt dat binnen Red Bull meer naar hem wordt geluisterd. Hij spreekt met vertrouwen over de laatste vijf weekenden, maar benadrukt dat alles perfect moet gaan om kans te houden. Zijn imago vindt hij minder belangrijk; hij wil zichzelf blijven, ongeacht reacties van buiten. "Tja, inderdaad. Eigenlijk moet je het zo zien: tussen 2021, mijn eerste kampioensjaar, en nu ben ik niet veranderd. Alleen mensen prenten zichzelf een beeld over je in en houden dat beeld vast." Meer lezen over wat Max Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!
Verstappen kan leven met P3 na knokpartijen in Mexico-Stad: "Ik crashte bijna van de baan"
Max Verstappen kan prima leven met de derde plek in Mexico. De Nederlander was in de openingsfase van de wedstrijd betrokken bij een aantal gevechten, zag zijn race bijna eindigen in de eerste bocht en kan niet anders dan tevreden zijn met het podium. "Ja, het was vrij hectisch in het begin. We hadden een prima start en dan heb je die hele lange run naar de eerste bocht. Ik zat aan de buitenkant, met drie à vier auto's aan de binnenkant." Meer lezen over wat Max Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!
Norris wint in Mexico maar ontvangt fluitconcert: 'Ik negeer dit allemaal'
Lando Norris heeft de Grand Prix van Mexico-Stad op indrukwekkende wijze weten te winnen, maar werd na afloop geconfronteerd met boegeroep van een deel van het publiek. De Brit, die vanaf poleposition aan de race begon, wist Charles Leclerc met een ruime voorsprong achter zich te laten. Het publiek leek echter minder onder de indruk. Meer lezen over het vreemde fluitconcert voor Lando Norris? Klik hier!
Grote verontwaardiging over timing VSC in Mexico-Stad: 'Dit had nooit een VSC mogen zijn'
Daar waar veel fans zich aan het opmaken waren voor het gevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in de slotfase van de race, kregen we dat gevecht echter niet te zien. Carlos Sainz kwam namelijk in de muur terecht bij het ingaan van het stadiongedeelte. Hoewel de marshals al bezig waren met de wagen, kwam er toch een Virtual Safety Car. Meer lezen over het vreemde fluitconcert voor Lando Norris? Klik hier!
