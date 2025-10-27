Grote verontwaardiging over timing VSC in Mexico-Stad: 'Dit had nooit een VSC mogen zijn'
Daar waar veel fans zich aan het opmaken waren voor het gevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in de slotfase van de race, kregen we dat gevecht echter niet te zien. Carlos Sainz kwam namelijk in de muur terecht bij het ingaan van het stadiongedeelte. Hoewel de marshals al bezig waren met de wagen, kwam er toch een Virtual Safety Car.
Sainz kende een ongelukkige race in Mexico-Stad. Zo reed hij tot twee keer toe te hard in de pitstraat. Voor de eerste keer kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden, en de tweede keer zelfs een drive-through-penalty voor het voorval. Aan het einde van de race viel hij uiteindelijk uit, waarmee een dramatische race ten einde kwam.
Verontwaardiging
Toch zijn er nog veel fans die zich afvragen waarom er een VSC op de baan werd gestuurd, en op X stromen de reacties binnen.
