Daar waar veel fans zich aan het opmaken waren voor het gevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in de slotfase van de race, kregen we dat gevecht echter niet te zien. Carlos Sainz kwam namelijk in de muur terecht bij het ingaan van het stadiongedeelte. Hoewel de marshals al bezig waren met de wagen, kwam er toch een Virtual Safety Car.

Sainz kende een ongelukkige race in Mexico-Stad. Zo reed hij tot twee keer toe te hard in de pitstraat. Voor de eerste keer kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden, en de tweede keer zelfs een drive-through-penalty voor het voorval. Aan het einde van de race viel hij uiteindelijk uit, waarmee een dramatische race ten einde kwam.

Verontwaardiging

Toch zijn er nog veel fans die zich afvragen waarom er een VSC op de baan werd gestuurd, en op X stromen de reacties binnen.

FIA busy shoving tacos and drinking mezcal during the race because this was the most useless VSC I’ve seen ever — juan escobar (@yuan_ton_soup) October 26, 2025

The car was almost out of the track completely.



FIA🤡 — United Buzz (@UtdBuzzz) October 26, 2025

Fia is clearly favouring Lando like last year. — HERO ZERO (@SURWinner2018) October 26, 2025

thanks now im even more pissed off — Mike_jefferson (@DAT_boi44) October 26, 2025

Max shouldve been P2 — Jacob0027 (@Jacob00270721) October 26, 2025

Sainz is literally parked right at a track exit and they get a VSC out. You actually can’t make this shit up. This should have NEVER been a VSC a double waved yellow was more than enough. pic.twitter.com/WUnhPJ4Of7 — shelovesfastcars (@Formula1bliz) October 26, 2025

Getting tired of watching F1 now, sport is getting ruined every week. — Raffa Rants (@RaffaRants) October 26, 2025

