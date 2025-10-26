Max Verstappen ziet zichzelf midden in de titelstrijd en zegt dat binnen Red Bull meer naar hem wordt geluisterd. Hij spreekt met vertrouwen over de laatste vijf weekenden, maar benadrukt dat alles perfect moet gaan om kans te houden.

Volgens hem is de goede vorm te danken aan een betere afstemming binnen het team, waarbij er korte lijnen zijn naar teambaas Laurent Mekies en de technische staf. Over de druk bij McLaren blijft hij nuchter: de rivalen zullen fouten moeten vermijden, maar hij kijkt vooral naar zichzelf. Elke donderdag heeft Verstappen een vast overleg met Mekies, zo geeft hij aan tegenover De Telegraaf: "Ja, sinds hij hier de teambaas is. Dan praten we eigenlijk over alles. Dus niet alleen over de auto, maar ook over het team en persoonlijke dingen. Dat is een gesprekje van twintig minuten, een halfuur. En gedurende het weekend praten we nog veel meer uiteraard."

Artikel gaat verder onder video

Betere communicatie bij Red Bull Racing

Hij voelt zich niet ineens een halve teambaas, maar merkt wél meer gewicht op zijn inbreng. "Het is niet zo dat ik per se meer doe. Laat ik het zo zeggen: er wordt misschien iets meer naar mij geluisterd. Of meer met mij gecommuniceerd. Ook van bovenaf. En dat we de laatste tijd beter presteren, komt niet door één persoon. Daar heeft het hele team invloed op. Er is een andere filosofie als je kijkt naar het vinden van de juiste afstelling. En bijvoorbeeld de nieuwe vloer die werd geïntroduceerd in Monza heeft een positieve impact gehad."

Verstappen voelt vertrouwen

Vertrouwen speelt daarin een rol. Verstappen zegt snel aan te voelen wie hij kan vertrouwen en verwijst naar lessen van thuis en zijn management. "Ik denk dat ik mensen snel kan lezen. Dat komt ook wel door wat mijn vader mij altijd heeft verteld. Daar hebben we het vroeger, ook met Raymond, vaak over gehad. En het begint bij jezelf. Je moet niet ineens heel popiejopie gaan doen. Dan trek je automatisch foute mensen aan."

Imago, wat is dat?

Zijn imago vindt hij minder belangrijk; hij wil zichzelf blijven, ongeacht reacties van buiten. "Tja, inderdaad. Eigenlijk moet je het zo zien: tussen 2021, mijn eerste kampioensjaar, en nu ben ik niet veranderd. Alleen mensen prenten zichzelf een beeld over je in en houden dat beeld vast. Ik ben hetzelfde gebleven en ga me niet aanpassen, omdat mensen iets van me denken. En de ware aard komt uiteindelijk toch wel boven als je dicht bij jezelf blijft. Het is ook wel logisch, zo zit de mens in elkaar. Je kan van iemand denken: wat een lul is dat. En dan praat je een uurtje met diegene en dan valt het allemaal reuze mee. Maar als je die kans niet krijgt, houd je dat denkbeeld vast."

Gerelateerd