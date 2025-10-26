Lando Norris heeft de Grand Prix van Mexico-Stad op indrukwekkende wijze weten te winnen, maar werd na afloop geconfronteerd met boegeroep van een deel van het publiek. De Brit, die vanaf poleposition aan de race begon, wist Charles Leclerc met een ruime voorsprong achter zich te laten. Het publiek leek echter minder onder de indruk.

De negatieve reacties van het publiek, die onduidelijk van aard waren, zijn niet de eerste keer dat een succesvolle coureur hiermee te maken krijgt. Ook Max Verstappen, de viervoudig wereldkampioen, heeft in het verleden soortgelijke reacties ontvangen. De race vond plaats op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar de Mexicaanse fans doorgaans bekend staan om hun passie en enthousiasme voor de sport. Tijdens de interviews na de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, werd hij plotseling uitgefloten en moest Norris zijn woorden onderbreken. Hij herpakte zich en zei: “Weet je, ik ben blij. Ik focus me op mezelf. Ik houd mijn hoofd naar beneden, ik negeer dit allemaal. Ik houd het voor mezelf, en het werkt op dit moment. Dus ik ben blij.”

Verstappen en Norris

Norris' overwinning in Mexico heeft hem een belangrijke voorsprong gegeven in de strijd om het kampioenschap. Zijn teamgenoot Oscar Piastri eindigde slechts als vijfde en verloor daarmee de leiding in het klassement. De Brit gaat nu met één punt voorsprong naar de Grand Prix van São Paulo. Hoewel er op sociale media geruchten de ronde doen over vermeende sabotage van Piastri, zijn deze ongegrond. Het is mogelijk dat de populariteit van Verstappen bij de fans een rol heeft gespeeld in de negatieve reacties richting Norris, vooral nu de Brit een grote stap heeft gezet in de titelstrijd tegen de Nederlander en zijn teamgenoot.

Discussie in de Formule 1-wereld

De situatie rondom Norris en de reacties van het publiek blijven een onderwerp van discussie in de Formule 1-wereld. De Britse coureur lijkt zich echter niet te laten beïnvloeden door de negatieve reacties en blijft gefocust op zijn prestaties. De komende race in São Paulo zal uitwijzen hoe de situatie zich verder ontwikkelt en of de Brit zijn voorsprong in het kampioenschap weet te behouden, danwel uit te breiden.

