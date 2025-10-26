Verstappen kan leven met P3 na knokpartijen in Mexico-Stad: "Ik crashte bijna van de baan"
Max Verstappen kan prima leven met de derde plek in Mexico. De Nederlander was in de openingsfase van de wedstrijd betrokken bij een aantal gevechten, zag zijn race bijna eindigen in de eerste bocht en kan niet anders dan tevreden zijn met het podium.
De viervoudig wereldkampioen vertrok zondag vanaf P5 en kreeg het in de openingsfase aan de stok met Lewis Hamilton. Die wist hij uiteindelijk in te halen, waarna ook Oliver Bearman eraan moest geloven. In de slotfase kon Verstappen het gat richting Charles Leclerc op P2 nog dichten, maar door de late Virtual Safety Car was een inhaalpoging uiteindelijk niet meer mogelijk.
Hectisch begin
Na afloop legt Verstappen uit: "Ja, het was vrij hectisch in het begin. We hadden een prima start en dan heb je die hele lange run naar de eerste bocht. Ik zat aan de buitenkant, met drie à vier auto's aan de binnenkant." Daarna ging het bijna mis voor Verstappen, die uiteindelijk de eerste bocht afsneed: "Op die kerbstone zat ik aan de onderkant van de auto te schuren; ik crashte bijna van de baan. Ook daarna gebeurde er veel. Iedereen om mij heen stond op de rode banden en ik op mediums, dus daar worstelde ik wel wat."
VSC
Verstappen begon op de mediumbanden en het doel was om die zo lang mogelijk uit te rekken. "Het ging erom de eerste stint te overleven en die zo lang mogelijk uit te rekken. Op de softbanden was ik een stuk competitiever. Het was een lastig weekend voor ons, maar om te vechten voor P2, met alles wat er in de eerste ronden gebeurde, is een sterk resultaat," legt Verstappen uit. Dat de VSC aan het einde een aanval op Charles Leclerc niet meer mogelijk maakte, daar haalt hij zijn schouders over op. "Je wint soms en soms verlies je. Soms werkt de safety car in je voordeel, en andere keren weer in je nadeel," aldus Verstappen.
