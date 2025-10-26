Om 21:00 uur gaat de formatieronde voor de Grand Prix van Mexico-Stad van start. Lando Norris vertrekt vanaf poleposition en hoopt ook als eerste over de streep te komen. Toch moet hij rekening houden met Charles Leclerc (P2) en Lewis Hamilton (P3). Max Verstappen mikt vooral op punten vanaf P5, terwijl klassementsleider Oscar Piastri vanaf de zevende plaats een inhaalrace zal moeten opzetten om niet te veel terrein te verliezen. Volg hier live alle ontwikkelingen van de Grand Prix van Mexico-Stad.

