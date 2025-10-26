McLaren noemt pijnpunt voor Red Bull in Mexico: "Daar hebben ze een compromis moeten doen"

In aanloop naar de Grand Prix van Mexico heeft McLaren-teambaas Andrea Stella een interessante theorie naar voren gebracht over hoe belangrijk koelingssystemen zijn op het circuit in Mexico-Stad. Waar Max Verstappen van Red Bull Racing problemen ondervindt met de performance van zijn RB21, heeft de Italiaan een strategisch voordeel door de effectiviteit van het bestaande koelingsontwerp van zijn team.

Na afloop van de vrijdagtrainingen in Mexico liet de Red Bull-coureur al weten dat de long runs niet goed waren verlopen, en hij sprak de woorden: "Op deze manier ga je niet winnen." Tijdens de kwalificatie werden zijn zorgen bevestigd. Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd en sprak zijn frustratie uit door te zeggen dat "niets werkt" aan de RB21. Volgens de McLaren-teambaas is het echter een stuk moeilijker circuit dan op het eerste oog lijkt.

Koeling belangrijk in Mexico-Stad

"Mexico-Stad is een circuit waar de kwaliteit van je koelingssystemen erg belangrijk is", vertelt Stella bij Motorsport.com. "Als je een compromis moet sluiten qua aerodynamica om voldoende koeling te krijgen, dan kan je aerodynamische efficiëntie nogal snel achteruitgaan", doelt hij op Red Bull Racing. McLaren heeft voor hun auto van 2025 geen nieuwe koelingsupdates doorgevoerd, maar vertrouwt op het eerder in het jaar afgeronde ontwerp van de MCL39. Stella legt uit dat deze doeltreffendheid McLaren in staat stelt om minder afhankelijk te zijn van openingen in het bodywork, wat ze een voordeel geeft in races zoals deze: "Wij hebben voor de 2025-auto enorm geïnvesteerd in innovaties voor het koelingssysteem, waardoor we minder afhankelijk zijn van extra openingen in het bodywork."

Oververhitting Pirelli-banden

De Limburger wijst echter naar een ander probleem: de oververhitting van de Pirelli-banden. De hoge ligging van het circuit in Mexico-Stad zorgt ervoor dat de banden sneller oververhit raken en dus sneller grip verliezen. Dit in combinatie met de rijhoogteproblemen die Helmut Marko van Red Bull inmiddels ook erkent, maken het een bijzonder lastig weekend voor de Oostenrijkse formatie. De Red Bull-topman gaf al aan dat de rijhoogte erg belangrijk is en dat het team misschien te ver is gegaan, wat leidde tot problemen in de tweede sector van het circuit. Stella voegde hieraan toe: "Mexico is niet de beste race om een auto te beoordelen. Als je bepaalde nadelen hebt qua koeling, dan kan dat de algehele prestaties van een auto sterk beïnvloeden."

Innovaties op het gebied van koeling

Een combinatie van technische en omgevingsfactoren maakt Mexico een bijzonder lastig circuit voor veel coureurs en teams. Waar McLaren dankzij hun focus op een efficiënt koelingsontwerp lijkt te profiteren, is het een zoektocht voor het team van Verstappen om de problemen op te lossen. De inzichten van Stella over koeling laten zien hoe belangrijk het is om te innoveren als team, vooral op circuits die specifieke technische eisen stellen. De race in Mexico zal uiteindelijk uitwijzen welke strategie het beste heeft gewerkt.

