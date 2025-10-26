Jacques Villeneuve heeft zijn verbazing uitgesproken over de houding van Oscar Piastri na de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. Ondanks een teleurstellend resultaat, waarbij de Australiër bijna zes tienden van een seconde langzamer was dan teamgenoot Lando Norris, leek Piastri tevreden over de auto.

Het begint er steeds minder en minder uit te zien voor de man die lange tijd de grote topfavoriet was voor de wereldtitel van dit jaar. Piastri begon de kwalificatie met een achterstand en die wist hij niet meer goed te maken in Q3. Norris pakte de pole met een tijd van 1:15.586, terwijl Piastri uiteindelijk als achtste eindigde, 0,588 seconden achter zijn teamgenoot. Door een gridstraf voor Carlos Sainz schuift Piastri op naar de zevende startpositie voor de race van zondag. Het is duidelijk dat de Australiër voorlopig geen schim meer is van de man die eerder dit seizoen zo razendsnel was.

Villeneuve verbaasd over houding Piastri

Villeneuve, die als analist voor Sky F1 fungeert, vindt het opmerkelijk dat de jonge coureur tevreden leek over de auto, terwijl het verschil in snelheid met Norris zo groot was. "Wat vreemd was: zijn opmerkingen dat hij niet weet waarom er geen snelheid is, en als je zegt dat je best tevreden bent met de auto en alles goed voelt, en op de een of andere manier werkt het niet", stelt Villeneuve. Hij merkt daarbij ook op: "Maar hij leek gewoon tevreden te zijn met hoe de auto aanvoelde, en dat is wat echt vreemd is."

Piastri gefrustreerd over kwalificatie

Piastri zelf gaf aan dat hij gedurende het weekend redelijke rondes had gereden, maar toch vier of vijf tienden tekortkwam. Hij was duidelijk gefrustreerd over de sessie en vond het moeilijk te accepteren dat hij zo ver achter lag, terwijl hij dacht dat hij een redelijke prestatie had geleverd. "Uiteindelijk een beetje gefrustreerd over hoe de sessie is verlopen. Er zijn veel dingen waar ik me zorgen over zou kunnen maken, maar uiteindelijk, zo ver achter liggen als je het gevoel hebt dat je een redelijke prestatie hebt geleverd, is lastig om te accepteren." Villeneuve voegt daarover toe: "Wanneer je langzamer bent dan je teamgenoot met dat verschil, probeer je normaal gesproken iets harder te pushen. Je komt in de problemen. Je blokkeert wielen, en je begint dingen uit te zoeken. Ik kan daar verbeteren."

