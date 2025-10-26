Andrea Stella heeft de speculaties over een technische fout die de vormdip van Oscar Piastri zou veroorzaken, ontkracht. De teambaas van McLaren stelt dat er geen bewijs is van een probleem met de auto van de jonge Australiër.

De kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Mexico City verliep niet zoals Piastri had gehoopt. Hij eindigde op de zeventiende plaats, wat een teleurstelling was in vergelijking met zijn teamgenoot Lando Norris, die de pole position veroverde. Piastri noemde het tijdsverschil een "mysterie", maar Stella is duidelijk: "Elk bewijs, elke datastuk, elke indirecte meting of informatie die we hebben, vertelt ons dat er geen probleem is met de auto, en we hebben geen reden om aan te nemen dat dat het geval is."

Chassiswissel niet nodig

Er waren vragen of McLaren het chassis van Piastri zou moeten wisselen, maar Stella maakte duidelijk dat dit niet nodig is: "Ik weet dat er in de geschiedenis van de Formule 1 dit onderwerp van het wisselen van het chassis is, maar ik zou andere componenten veranderen dan het chassis, zoals de vloer, de voorvleugel," zo legde hij uit. Daarbij merkte hij op: "In werkelijkheid is er een rotatie van onderdelen. Het is niet zo dat er altijd dezelfde onderdelen op de auto zitten, dus we hebben redenen om gerustgesteld te zijn dat er geen probleem is met de auto." Tevens wees de teambaas op de unieke omstandigheden in Mexico City, met de grote hoogte, waarin de prestaties van de coureur mede beïnvloed worden. In zijn eigen woorden: "Dit zijn zeer, zeer unieke omstandigheden [in Mexico City, met de grote hoogte], en zodra je vertrouwd raakt met wat je moet doen en wat je moet voelen, begin je in elke bocht tijd te winnen, en dan kun je behoorlijk wat rondetijd inhalen."

Verschil in rijstijl

Stella legt uit dat de rijstijl van Piastri en die van Norris een rol spelen in de huidige prestaties: "De snelste auto moet ook op een bepaalde manier worden bestuurd, vooral onder omstandigheden zoals hier, en tot op zekere hoogte in Austin, met heet asfalt en glijdende banden," zo zei hij. Verder merkte hij op: "En de manier waarop je rondetijd genereert, is een manier die relatief natuurlijk komt voor Lando, en minder natuurlijk voor Oscar." Vervolgens benadrukte hij de verschillen in prestaties: "Lando is een coureur die goed presteert op lage grip, aan het einde van de stint, wanneer de banden behoorlijk versleten zijn, en we zien groene sectoren." Over Piastri verklaarde hij: "Oscar daarentegen is meer een coureur van hoge grip, en daar kan hij zijn ongelooflijke talent benutten."

