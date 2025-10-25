Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls zijn twee van de laatste drie formaties die hun rijdersbezetting voor het F1-seizoen van 2026 nog moeten vastleggen. De energiedrankfabrikant zal waarschijnlijk niet buiten de huidige coureurs en juniorrijders kijken, maar Jacques Villeneuve wijst Red Bull in Mexico-Stad op Álex Palou. Hij hoopt dat ze de IndyCar-legende een kans gaan geven.

Van Verstappen weten we sinds juli dat hij bij Red Bull zal blijven volgend jaar. De verwachting is momenteel dat Isack Hadjar de promotie krijgt van Racing Bulls naar het hoofdteam en dat Liam Lawson blijft zitten waar hij zit. De Kiwi zou dan FIA Formule 2-coureur Arvid Lindblad als nieuwe teamgenoot krijgen. Het lijkt erop dat Yuki Tsunoda het dan maar moet uitzoeken. Als het aan Villeneuve ligt, gaan we Palou bij Red Bull zien. Hij heeft al vier IndyCar-titels en een Indianapolis 500-overwinning op zijn naam geschreven.

Palou de toekomstige teamgenoot van Verstappen?

"Tsunoda? Hoeveel jaar zit hij hier al... Vijf? We hebben al gezien hoe goed hij is... En dat is hij niet", begon Villeneuve eerst bij Marca. De wereldkampioen van 1997 is dit weekend een van de analisten bij Sky Sports F1 en tipte daar Palou als coureur voor Racing Bulls volgend jaar. "Behoud Lawson en haal dan Palou weg uit de IndyCar. Hij wint constant races, onder druk, onder elke soort omstandigheden. Hij is de perfecte toekomstige Red Bull-coureur."

Villeneuve denkt dat Palou in de toekomst perfect zou passen bij het vervloekte tweede stoeltje naast Verstappen. "Geef hem een test. Van hem weten hoe goed hij is als coureur en hij heeft veel betere training gehad dan een Formule 2-coureur. Hij is geweldig onder druk in de Indy 500. Op allerlei verschillende type circuits staat hij altijd bovenaan. Daarnaast is hij Spaans, dus hij begrijpt Europa. Hij zou zich heel gemakkelijk aanpassen."

