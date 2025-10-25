Palou getipt als toekomstige teamgenoot Verstappen: "Hij is de perfecte coureur"
Palou getipt als toekomstige teamgenoot Verstappen: "Hij is de perfecte coureur"
Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls zijn twee van de laatste drie formaties die hun rijdersbezetting voor het F1-seizoen van 2026 nog moeten vastleggen. De energiedrankfabrikant zal waarschijnlijk niet buiten de huidige coureurs en juniorrijders kijken, maar Jacques Villeneuve wijst Red Bull in Mexico-Stad op Álex Palou. Hij hoopt dat ze de IndyCar-legende een kans gaan geven.
Van Verstappen weten we sinds juli dat hij bij Red Bull zal blijven volgend jaar. De verwachting is momenteel dat Isack Hadjar de promotie krijgt van Racing Bulls naar het hoofdteam en dat Liam Lawson blijft zitten waar hij zit. De Kiwi zou dan FIA Formule 2-coureur Arvid Lindblad als nieuwe teamgenoot krijgen. Het lijkt erop dat Yuki Tsunoda het dan maar moet uitzoeken. Als het aan Villeneuve ligt, gaan we Palou bij Red Bull zien. Hij heeft al vier IndyCar-titels en een Indianapolis 500-overwinning op zijn naam geschreven.
Palou de toekomstige teamgenoot van Verstappen?
"Tsunoda? Hoeveel jaar zit hij hier al... Vijf? We hebben al gezien hoe goed hij is... En dat is hij niet", begon Villeneuve eerst bij Marca. De wereldkampioen van 1997 is dit weekend een van de analisten bij Sky Sports F1 en tipte daar Palou als coureur voor Racing Bulls volgend jaar. "Behoud Lawson en haal dan Palou weg uit de IndyCar. Hij wint constant races, onder druk, onder elke soort omstandigheden. Hij is de perfecte toekomstige Red Bull-coureur."
Villeneuve denkt dat Palou in de toekomst perfect zou passen bij het vervloekte tweede stoeltje naast Verstappen. "Geef hem een test. Van hem weten hoe goed hij is als coureur en hij heeft veel betere training gehad dan een Formule 2-coureur. Hij is geweldig onder druk in de Indy 500. Op allerlei verschillende type circuits staat hij altijd bovenaan. Daarnaast is hij Spaans, dus hij begrijpt Europa. Hij zou zich heel gemakkelijk aanpassen."
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 28 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 54 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober