Een hack van de FIA heeft geleid tot een datalek waarbij persoonlijke gegevens van onder anderen Max Verstappen zijn blootgesteld. De onthulling kwam van onderzoeker Ian Caroll, waarna RaceFans een verklaring van de FIA heeft ontvangen waarin de situatie wordt bevestigd. De hack heeft geleid tot zorgen over de beveiliging van gevoelige informatie binnen de autosport.

Volgens de informatie zijn de persoonlijke gegevens van de Red Bull-coureur, waaronder zijn paspoort en andere gevoelige informatie, toegankelijk geweest door de hack. Het datalek heeft niet alleen gevolgen voor Verstappen zijn privacy, maar werpt ook een schaduw over de algehele beveiliging van de FIA. Het gat werd uiteindelijk gevonden door veiligheidsonderzoeker Carroll. De hackers hebben de website voor coureurscategorisering van de FIA ​​gehackt door gewoon een gebruikersaccount aan te maken en vervolgens misbruik te maken van kwetsbaarheden in het systeem om beheerdersrechten te verkrijgen. Dit gaf hen toegang tot gevoelige persoonlijke informatie van elke coureur die ze maar wilden.

Gevoelige informatie blootgelegd

"We zijn gestopt met testen nadat we zagen dat het mogelijk was om toegang te krijgen tot Max Verstappens paspoort, cv, rijbewijs, wachtwoorden en PII [persoonlijk identificeerbare informatie]. Deze gegevens waren toegankelijk voor alle Formule 1-coureurs met een categorisering, naast gevoelige informatie over de interne FIA-activiteiten. We hebben geen toegang gehad tot paspoorten [of] gevoelige informatie en alle gegevens zijn verwijderd." De FIA heeft in een verklaring aan RaceFans bevestigd dat inderdaad de gegevens van de Nederlander blootgesteld zijn geweest. Een serieuze zaak dus en de FIA onderneemt volgens eigen zeggen stappen om de gevolgen van de hack te beheersen.

Geen kwade bedoelingen

Een enorme uitdaging was het dus voor de internationale autosportfederatie, nadat deze zaak in juni aan het licht kwam. Niet alleen is het vertrouwen van coureurs en teams in de beveiliging van hun gegevens aangetast, ook zal de FIA moeten laten zien het nu wél onder controle te hebben en soortgelijke incidenten te kunnen voorkomen. Gelukkig betrof de "aanval" dit keer van veiligheidsonderzoekers die geen verkeerde bedoelingen hadden, maar dit had natuurlijk zomaar anders kunnen zijn.

