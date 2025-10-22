Viaplay ziet aandelen dramatisch instorten, Piastri dreigt cruciale sessie te missen | GPFans Recap

Het afgelopen weekend won Max Verstappen de Grand Prix van de Verenigde Staten en dus is er nieuw leven in de titelstrijd geblazen, iets dat ook Laurent Mekies niet aan zag komen. Intussen waren er ook nieuwtjes over Viaplay en Oscar Piastri. We praten je bij in de GPFans Recap.

Op de woensdag na de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas, die dus gewonnen werd door Verstappen, wordt er natuurlijk genoeg nagepraat over de race in Texas. Mekies heeft zo onder meer laten weten dat hij de sensationele comeback van zijn team niet geheel had zien aankomen. Voor Viaplay was er minder leuk nieuws. Na het bekendmaken van de kwartaalcijfers zakten de aandelen op de Zweedse markt namelijk als een baksteen in elkaar.

Brown betuigt spijt na claim over 'amateuristische' Hülkenberg: "Persoonlijk excuses aangeboden"

Oscar Piastri en Lando Norris vielen allebei uit in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten door een crash bij de start samen met Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Zak Brown wees naar Hülkenberg als de schuldige en bestempelde de Kick Sauber-coureur zelfs als "amateuristisch". De McLaren-CEO heeft nu echter zijn excuses aangeboden. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Zak Brown.

Mekies zag terugkeer Red Bull en Verstappen niet aankomen: "Daar zijn we eerlijk over"

Red Bull Racing-teambaas Laurent Merkies erkent dat hij de positieve ommekeer binnen de Oostenrijkse formatie niet zag aankomen. Volgens de Fransman is de verbeterde performance vooral te danken aan de werknemers in de fabriek. "Niemand had dit nog zien aankomen. Daar zijn we eerlijk over", vertelt Laurent Mekies tegenover de aanwezige pers in de Verenigde Staten. "De vooruitgang die we hebben geboekt, kwam als een verrassing." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.

Red Bull-contract Verstappen opengebroken? 'Meer vrijheid, zodat hij niet weggaat'

Heeft Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing aan laten passen, waardoor hij meer vrijheid krijgt om buiten de Formule 1 ook achter het stuur te stappen? Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam. Check hier het hele fragment uit GPFans Raceteam.

Piastri mist mogelijk eerste training in Abu Dhabi: Australiër moet wagen nog afstaan

Oscar Piastri, de jonge Australiër die in de race is voor het wereldkampioenschap, zal naar alle waarschijnlijkheid de eerste vrije training van het laatste raceweekend van het seizoen in Abu Dhabi missen. Het is een opvallende situatie, gezien de impact die het kan hebben op zijn voorbereiding voor de titelstrijd, mocht het tot dat weekend komen. Lees hier het hele artikel over het mogelijk missen van een cruciale sessie door Oscar Piastri.

Viaplay krijgt klap te verduren op beurs na tegenvallende kwartaalcijfers

Viaplay heeft opnieuw te maken met een tegenvaller, want de omzet is in het derde kwartaal wederom gedaald. Dit zet de toekomst van de streamingdienst in de Zweedse markt verder onder druk. Het presenteren van de financiële kwartaalcijfers hebben gezorgd voor een flinke tip op de aandelenmarkt. Lees hier het hele artikel over de problemen van Viaplay.

