Oscar Piastri, de jonge Australiër die in de race is voor het wereldkampioenschap, zal naar alle waarschijnlijkheid de eerste vrije training van het laatste raceweekend van het seizoen in Abu Dhabi missen. Het is een opvallende situatie, gezien de impact die het kan hebben op zijn voorbereiding voor de titelstrijd, mocht het tot dat weekend komen.

De keuze van McLaren om Pato O'Ward de auto van Lando Norris te laten besturen tijdens de openingssessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez is een strategische zet om te voldoen aan de reglementaire eisen, maar het betekent ook dat de Australiër een nog later in het seizoen een belangrijke trainingssessie moet missen. De regels die in 2022 zijn ingevoerd, verplichten teams om rookiecoureurs in hun auto's te laten rijden. Dit heeft ertoe geleid dat Piastri, ondanks zijn sterke positie in het kampioenschap, nog altijd een trainingssessie moet missen. Momenteel lijkt de meest logische keuze in Abu Dhabi te liggen, daar andere weekenden, zoals die in Brazilië en Qatar, sprintweekends zijn met beperkte trainingstijd, of omdat de stratencircuits, zoals in Las Vegas, risico's met zich meebrengen die de trainingstijd kunnen verkorten.

Strategische keuze McLaren

Het is natuurlijk hoogst ongebruikelijk voor een titelkandidaat om een sessie te missen in een beslissend raceweekend. Piastri's belangrijkste concurrenten, Norris en Max Verstappen, zullen hun verplichtingen om andere coureurs te laten rijden dit weekend in Mexico afronden. De Red Bull-coureur zal in Mexico worden vervangen door Arvid Lindblad, terwijl O'Ward dus de auto van Norris overneemt tijdens de Mexicaanse Grand Prix. Piastri miste eerder alleen de eerste training in Monza, waar de inmiddels vertrokken Alex Dunne reed.

Gevolgen voor de titelstrijd

Met nog vijf races te gaan, gaat Piastri aan de leiding met 14 punten voorsprong op Norris en 40 punten op Verstappen. Het missen van de eerste training in Abu Dhabi kan een klein nadeel zijn, maar het zou een bewuste keuze van McLaren om aan de regels te voldoen. Het team van McLaren heeft nog niks officieel bekend gemaakt, maar zoals gezegd zou de meest logische keuze dus in Abu Dhabi zijn. Vanzelfsprekend kan het ook zo zijn dat de titelstrijd dan inmiddels gestreden is.