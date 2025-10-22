Red Bull Racing-teambaas Laurent Merkies erkent dat hij de positieve ommekeer binnen de Oostenrijkse formatie niet zag aankomen. Volgens de Fransman is de verbeterde performance vooral te danken aan de werknemers in de fabriek.

Red Bull Racing en Max Verstappen hebben het tij volledig doen laten keren. Waar de viervoudig wereldkampioen in Zandvoort nog tegen een achterstand van 104 punten naar klassementsleider Oscar Piastri aankeek, is dat gat vijf races later nog 40 punten. De Nederlander heeft zich weer volop gemengd in het gevecht om de wereldtitel. Met nog vijf Grands Prix en twee sprintraces te gaan, is het Formule 1-seizoen nog verre van beslist. Verstappen zelf is in bloedvorm, maar het grootste verschil ten opzichte van de eerste seizoenshelft, is de sterk verbeterde performance van de RB21.

Artikel gaat verder onder video

Een grote verrassing

En dat kwam zelfs voor Red Bull Racing als een verrassing: "Niemand had dit nog zien aankomen. Daar zijn we eerlijk over", vertelt Laurent Mekies tegenover de aanwezige pers in de Verenigde Staten. "De vooruitgang die we hebben geboekt, kwam als een verrassing. Zelfs voor de mensen die dagelijks aan de auto werken. Niemand had verwacht dat het tij zo snel zou keren."

De juiste balans gevonden

Volgens de teambaas is de stijgende lijn in performance met name te danken aan de mensen op de fabriek in Milton Keynes. "De ommekeer is volledig te danken aan de mannen en vrouwen die de auto hebben ontwikkeld. Ze hebben zich niet neergelegd bij de beperkingen van het project en bleven zoeken naar oplossingen. Ze hebben de juiste balans gevonden tussen dit seizoen en volgend jaar."

Gerelateerd