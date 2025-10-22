Viaplay heeft opnieuw te maken met een tegenvaller, want de omzet is in het derde kwartaal wederom gedaald. Dit zet de toekomst van de streamingdienst in de Zweedse markt verder onder druk. Het presenteren van de financiële kwartaalcijfers hebben gezorgd voor een flinke tip op de aandelenmarkt.

Ondanks een lichte stijging van één procent in het aantal abonnees in de kernlanden, daalde de omzet van het bedrijf met maar liefst drie procent. De stijging van het aantal abonnees is vermoedelijk te danken aan het begin van de voetbalcompetities in de Premier League en Bundesliga, waardoor veel abonnees die tijdens de zomerstop waren afgehaakt, terugkeerden. De omzetdaling is echter groter dan analisten hadden verwacht en dit is ook terug te zien in de aandelenkoers van Viaplay Group op de Zweedse beurs in Stockholm.

Viaplay in de problemen

De problemen van Viaplay zijn al jaren duidelijk. Het medium heeft moeite om de cijfers op orde te krijgen en probeert met allerlei oplossingen om het hoofd boven water te houden. Het helpt dan niet mee dat men regelmatig komt prijsverhogingen en het verminderen van sportcontent, zoals het verkopen van een deel van de Premier League-wedstrijden naar Prime Video. De omzetdaling kan ook te maken hebben met promotieacties waarmee Viaplay na eerdere prijsverhogingen het aantal abonnees op peil probeert te houden.

Toekomst Viaplay in gevaar

De koers van Viaplay Group op de Zweedse beurs is als resultaat van het bekendmaken van de cijfers vandaag met ongeveer 17 (!) procent gedaald en schommelt nu rond 1 Zweedse Kroon (SEK). De toekomst van de streamingdienst in de Zweedse markt is hierdoor verder in gevaar gekomen. Het bedrijf zal nu moeten kijken hoe het deze problemen kan oplossen en de omzet weer kan laten stijgen. Voorlopig heeft men in ieder geval tot en met het einde van 2029 de rechten voor de Formule 1 in Nederland in handen.

