Heeft Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing aan laten passen, waardoor hij meer vrijheid krijgt om buiten de Formule 1 ook achter het stuur te stappen? Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam.

Max Verstappen heeft dit seizoen ook buiten de Formule 1 meerdere successen op de baan geboekt. De Nederlander debuteerde onlangs in de GT3 in de Nürburgring Langstrecke-Serie (NLS9), waar hij met speels gemak naar de overwinning leek te rijden. Het is een unicum dat een coureur die in de Formule 1 voor het wereldkampioenschap vecht, in zijn vrije weekenden ook in andere raceklassen uitkomt. Is dit iets waar meerdere teams voor open zouden staan, of heeft de Red Bull Racing-coureur dit als voorwaarden aan Red Bull Racing gesteld om in een turbulente periode niet bij het team te vertrekken?

Artikel gaat verder onder video

Contract Verstappen opengebroken?

"Lewis Hamilton springt pas na het seizoen uit een vliegtuig. Meestal mag je dat soort dingen niet doen, want je topcoureur zou maar ineens wegvallen", trapt Kissing af. "Denk je dat het contract van Verstappen helemaal openligt en dat hij mag doen wat hij wil, zo lang hij maar goede resultaten haalt?" Bolscher haakt in: "Ik denk wel dat er sinds het hele Mercedes-verhaal het een en ander aan zijn contract is toegevoegd. 'Wij willen dat je blijft. Pak die pen maar, schrijf maar op wat je wil en ik zet m'n krabbel wel.' Ik denk dat hij nu de vrijheid heeft gekregen om af en toe wat anders te mogen doen, zolang het geen effect heeft op zijn Formule 1-werkzaamheden."

Extra hersencapaciteit

Kissing vraagt zich af of er ook andere teams zijn die hier voor open zouden staan. Bolscher: "Ik denk niet dat er een andere coureur is die het zou kunnen combineren. Niet veel coureurs hebben denk ik genoeg extra hersencapaciteit om in een vrij weekend ergens anders te gaan racen en dan volledig geconcentreerd weer naar een Formule 1-weekend te gaan. Dat maakt Max uniek."

Luister hier de volledige podcast

Gerelateerd