close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld

Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld

Brian Van Hinthum
Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Volgens de 16e jaarlijkse lijst van SportsPro is Lewis Hamilton de meest marketable atleet ter wereld in 2025. Dit is de tweede keer dat de Formule 1-coureur deze prestigieuze titel weet te pakken, nadat hij eerder in 2014 al eens bovenaan de lijst stond. De ranglijst, die samengesteld is door SportsPro in samenwerking met NorthStar Solutions Group, beoordeelt jaarlijks de 50 meest marketable atleten wereldwijd.=

De Brit, die inmiddels 40 jaar oud is, is ook de oudste atleet ooit die de eerste plaats weet te behalen. Hij voegt zich daarmee bij een select gezelschap van atleten die de top twee keer hebben weten te bereiken. Onder hen bevinden zich onder meer Simone Biles, Lionel Messi en Neymar. Biles, die vorig jaar nog op de eerste plaats stond, is nu tweede, terwijl de Amerikaanse rugbyster Ilona Maher naar de derde plaats is gestegen. NBA-legende Stephen Curry staat vierde en Cristiano Ronaldo completeert de top vijf.

Gevarieerde lijst

De lijst van 2025 bestaat uit 30 mannelijke en 20 vrouwelijke atleten uit 17 verschillende landen. De Verenigde Staten leveren met 17 atleten de meeste vertegenwoordiging, gevolgd door Groot-Brittannië met zeven en Brazilië met zes. De 17-jarige Braziliaanse skateboardster Rayssa Leal is de meest marketable tiener op de lijst, met een twaalfde plaats. Voetbal en basketbal zijn de meest vertegenwoordigde sporten, met respectievelijk 18 en negen atleten. Ook parasport is vertegenwoordigd, net als andere sporten zoals American football, cricket, tennis en atletiek.

Verbeterd beoordelingsmodel

De ranglijst van 2025 maakt gebruik van een verbeterd beoordelingsmodel dat drie pijlers kent: merksterkte, totale aanspreekbare markt en economie. Nieuw zijn de culturele vooruitzichten en het Athlete Persona Model, die de lijst zowel geloofwaardig als bruikbaar maken voor merken en atleten. Hamilton is overigens niet de enige coureur die de top vijftig heeft weten te behalen. Charles Leclerc [25] en Lando Norris [41] vinden we ook terug. Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen in de sport waarin de nummer één van de lijst actief is, is niet in de top vijftig te bekennen.

Wat maakt volgens jou een atleet marketable?

13 stemmen

Gerelateerd

Steiner over Verstappen: 'Hij is er weer, hij wil dit kampioenschap winnen'
GUENTHER STEINER

Steiner over Verstappen: 'Hij is er weer, hij wil dit kampioenschap winnen'

  • 3 uur geleden
  • 3
Brundle waarschuwt McLaren: 'Als dit zo doorgaat, is Verstappen kampioen'
Max Verstappen

Brundle waarschuwt McLaren: 'Als dit zo doorgaat, is Verstappen kampioen'

  • Vandaag 10:00
  • 5

Net binnen

Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld
Lewis Hamilton

Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld

  • 33 minuten geleden
VIDEO: Verstappen oneens met statement, McLaren zegt sorry na 'amateuristisch' moment | Recap
GPFans Recap Video

VIDEO: Verstappen oneens met statement, McLaren zegt sorry na 'amateuristisch' moment | Recap

  • 1 uur geleden
Meer track limits in de Formule 1?
GPFans Raceteam

Meer track limits in de Formule 1? "Als je daar buiten de baan ging, kwam je niet meer terug"

  • 1 uur geleden
Gestorven in het harnas: het tragische verhaal van de gebroeders Rodriguez
Hermanos Rodriguez

Gestorven in het harnas: het tragische verhaal van de gebroeders Rodriguez

  • 2 uur geleden
Steiner over Verstappen: 'Hij is er weer, hij wil dit kampioenschap winnen'
GUENTHER STEINER

Steiner over Verstappen: 'Hij is er weer, hij wil dit kampioenschap winnen'

  • 3 uur geleden
  • 3
 Racing Bulls kondigt als negende team een rookie voor VT1 Mexico aan
Rookies, rookies, rookies

Racing Bulls kondigt als negende team een rookie voor VT1 Mexico aan

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris

  • 20 oktober
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
75.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x