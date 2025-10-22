Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld
Volgens de 16e jaarlijkse lijst van SportsPro is Lewis Hamilton de meest marketable atleet ter wereld in 2025. Dit is de tweede keer dat de Formule 1-coureur deze prestigieuze titel weet te pakken, nadat hij eerder in 2014 al eens bovenaan de lijst stond. De ranglijst, die samengesteld is door SportsPro in samenwerking met NorthStar Solutions Group, beoordeelt jaarlijks de 50 meest marketable atleten wereldwijd.=
De Brit, die inmiddels 40 jaar oud is, is ook de oudste atleet ooit die de eerste plaats weet te behalen. Hij voegt zich daarmee bij een select gezelschap van atleten die de top twee keer hebben weten te bereiken. Onder hen bevinden zich onder meer Simone Biles, Lionel Messi en Neymar. Biles, die vorig jaar nog op de eerste plaats stond, is nu tweede, terwijl de Amerikaanse rugbyster Ilona Maher naar de derde plaats is gestegen. NBA-legende Stephen Curry staat vierde en Cristiano Ronaldo completeert de top vijf.
Gevarieerde lijst
De lijst van 2025 bestaat uit 30 mannelijke en 20 vrouwelijke atleten uit 17 verschillende landen. De Verenigde Staten leveren met 17 atleten de meeste vertegenwoordiging, gevolgd door Groot-Brittannië met zeven en Brazilië met zes. De 17-jarige Braziliaanse skateboardster Rayssa Leal is de meest marketable tiener op de lijst, met een twaalfde plaats. Voetbal en basketbal zijn de meest vertegenwoordigde sporten, met respectievelijk 18 en negen atleten. Ook parasport is vertegenwoordigd, net als andere sporten zoals American football, cricket, tennis en atletiek.
Verbeterd beoordelingsmodel
De ranglijst van 2025 maakt gebruik van een verbeterd beoordelingsmodel dat drie pijlers kent: merksterkte, totale aanspreekbare markt en economie. Nieuw zijn de culturele vooruitzichten en het Athlete Persona Model, die de lijst zowel geloofwaardig als bruikbaar maken voor merken en atleten. Hamilton is overigens niet de enige coureur die de top vijftig heeft weten te behalen. Charles Leclerc [25] en Lando Norris [41] vinden we ook terug. Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen in de sport waarin de nummer één van de lijst actief is, is niet in de top vijftig te bekennen.
