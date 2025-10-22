Racing Bulls kondigt als negende team een rookie voor VT1 Mexico aan
Racing Bulls kondigt als negende team een rookie voor VT1 Mexico aan
Ook het Formule 1-team van Racing Bulls zet een rookie in tijdens de eerste vrije training in Mexico, aanstaande vrijdag. Ayumu Iwasa zal plaatsnemen in de VCARB van Liam Lawson en is daarmee de negende rookie die deel zal nemen.
Formule 1-teams zijn het dit jaar verplicht om in totaal vier keer - twee keer per auto - een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Dit onder andere om jong talent kennis te laten maken met de koningsklasse van de autosport. Zoals vrijwel ieder jaar, wachten veel teams tot het eind van het seizoen, voordat er rookies worden ingezet. De doorontwikkeling van de wagen is dan vaak voltooid en de aandacht inmiddels verschoven naar het volgende jaar. Voor de vaste coureurs van de teams is het daarom minder pijnlijk om een training te missen.
Negende rookie bekendgemaakt
En het raceweekend in Mexico is populair dit jaar. Racing Bulls is net negende team dat een rookie heeft aangekondigd voor de eerste vrije training: Ayumu Iwasa zal plaatsnemen in de VCARB van Liam Lawson. Verder komen Pato O'Ward (McLaren), Antonio Fuoco (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Arvid Lindblad (Red Bull Racing), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas) en Paul Aron (Alpine) in actie.
Waarom zoveel rookies in Mexico?
Dat Mexico door veel teams blijkbaar als geschikte mogelijkheid wordt gezien, heeft er wellicht mee te maken dat het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez geen sprintweekend is en geen deel uitmaakt van een double of triple header.
Gerelateerd
Net binnen
Hamilton opnieuw uitgeroepen tot meest 'marketable' atleet ter wereld
- 32 minuten geleden
VIDEO: Verstappen oneens met statement, McLaren zegt sorry na 'amateuristisch' moment | Recap
- 1 uur geleden
Meer track limits in de Formule 1? "Als je daar buiten de baan ging, kwam je niet meer terug"
- 1 uur geleden
Gestorven in het harnas: het tragische verhaal van de gebroeders Rodriguez
- 2 uur geleden
Steiner over Verstappen: 'Hij is er weer, hij wil dit kampioenschap winnen'
- 3 uur geleden
- 3
Racing Bulls kondigt als negende team een rookie voor VT1 Mexico aan
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
- 20 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober