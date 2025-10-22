Ook het Formule 1-team van Racing Bulls zet een rookie in tijdens de eerste vrije training in Mexico, aanstaande vrijdag. Ayumu Iwasa zal plaatsnemen in de VCARB van Liam Lawson en is daarmee de negende rookie die deel zal nemen.

Formule 1-teams zijn het dit jaar verplicht om in totaal vier keer - twee keer per auto - een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Dit onder andere om jong talent kennis te laten maken met de koningsklasse van de autosport. Zoals vrijwel ieder jaar, wachten veel teams tot het eind van het seizoen, voordat er rookies worden ingezet. De doorontwikkeling van de wagen is dan vaak voltooid en de aandacht inmiddels verschoven naar het volgende jaar. Voor de vaste coureurs van de teams is het daarom minder pijnlijk om een training te missen.

Negende rookie bekendgemaakt

En het raceweekend in Mexico is populair dit jaar. Racing Bulls is net negende team dat een rookie heeft aangekondigd voor de eerste vrije training: Ayumu Iwasa zal plaatsnemen in de VCARB van Liam Lawson. Verder komen Pato O'Ward (McLaren), Antonio Fuoco (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Arvid Lindblad (Red Bull Racing), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas) en Paul Aron (Alpine) in actie.

Waarom zoveel rookies in Mexico?

Dat Mexico door veel teams blijkbaar als geschikte mogelijkheid wordt gezien, heeft er wellicht mee te maken dat het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez geen sprintweekend is en geen deel uitmaakt van een double of triple header.

