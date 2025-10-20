Max Verstappen won zonder al te veel problemen de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, maar volgens McLaren-baas Andrea Stella had ook zijn team om de overwinning kunnen vechten. Volgens hem was Verstappen niet perse veel sneller, maar had McLaren gewoon te kampen met één duidelijk probleem.

Volgens Stella had McLaren op COTA absoluut de snelheid om mee te doen om de overwinning. "Het is wel bemoedigend dat we konden zien dat we nog de snelheid hebben om voor overwinningen te vechten. Helaas konden we dat niet echt testen doordat we met Lando in een flinke strijd zaten met Leclerc", zo vertelde de teambaas bij F1 TV na afloop van de wedstrijd. En precies dat was dan ook het probleem, want anders had Norris 'gewoon' met Verstappen kunnen vechten, denkt hij. Leclerc zat alleen in de weg. "Daardoor konden we het gat met Verstappen niet meer dichten, maar ik denk wel dat we genoeg snelheid in de auto hadden, dus dat was echt wel veelbelovend", aldus Stella.

McLaren wilde met Piastri puur handvol punten scoren

Maar als McLaren op papier zo snel was in Austin, waarom kwam Piastri dan niet verder dan de vijfde plaats. Volgens Stella waren ze met Piastri wat voorzichtiger en wilde ze gewoon punten scoren, mede omdat de Australiër wat tekort leek te komen dit weekend. "Het was belangrijk om met Oscar wat punten binnen te halen. Hij keek namelijk het gehele weekend tegen een kleine achterstand aan, dus dat is iets waar we het over moeten hebben na dit weekend. Niet helemaal tevreden dus, maar over het algemeen is dit een prima resultaat voor ons", zo stelt de Italiaanse teambaas.

McLaren loopt schade op in Austin

Al met al heeft McLaren wel schade opgelopen in Austin. Deels aan de auto's op zaterdag, maar zeker ook mentaal en qua punten op zondag. Verstappen is na dit weekend nog maar 26 punten verwijderd van Norris, die tweede staat in het wereldkampioenschap. Ook het gat met Piastri is een stuk kleiner geworden. Verstappen staat nu op 40 punten van de WK-leider.

