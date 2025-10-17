Het Formule 1-team van Aston Martin heeft bevestigd dat Jak Crawford tijdens het raceweekend in Mexico zijn debuut in de sport zal gaan maken. De twintigjarige Amerikaan zal daar de eerste vrije training voor zijn rekening nemen.

Formule 1-teams zijn het in 2025 verplicht om vier keer - twee keer per auto - een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Dit wordt gedaan om jong talent kennis te laten maken met het hoogste niveau, hen ervaring op te laten doen en te werken aan hun superlicentie. Aston Martin heeft zodoende besloten om Jak Crawford de eerste vrije training in Mexico te laten verrijden. Hij neemt daar het stoeltje over van Lance Stroll, die tijdens de tweede oefensessie de cockpit weer over zal nemen.

Crawford maakt Formule 1-debuut in Mexico

Het persbericht van Aston Martin leest: "De in Houston geboren coureur heeft al veel ervaring opgedaan in Formule 1-materiaal. Hij heeft meer dan 2000 kilometer gereden in de AMR22, AMR23 en de AMR24 van vorig jaar. Jak is dit jaar ook regelmatig te vinden geweest in de simulator van het AMR Technology Centre in Silverstone, waar hij consequent waardevolle feedback heeft geleverd ter ondersteuning van zowel de AMR25 als de ontwikkelingswerkzaamheden aan de AMR26."

Jak Crawford

Tweede plaats in de Formule 2

Het vervolgt: "Hij speelt bovendien een belangrijke rol in de bredere activiteiten van Aston Martin Aramco. Zo nam hij deel aan de demonstratierun in Houston in 2024 en stond hij eerder deze week nog samen met Fernando Alonso en Aramco in Houston om de speciale livery van het team te onthullen, voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend." Crawford komt dit jaar uit in de Formule 2. Met nog twee races te gaan, staat hij op de tweede plaats."

