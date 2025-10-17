Aston Martin laat Jak Crawford Formule 1-debuut maken tijdens VT1 in Mexico
Aston Martin laat Jak Crawford Formule 1-debuut maken tijdens VT1 in Mexico
Het Formule 1-team van Aston Martin heeft bevestigd dat Jak Crawford tijdens het raceweekend in Mexico zijn debuut in de sport zal gaan maken. De twintigjarige Amerikaan zal daar de eerste vrije training voor zijn rekening nemen.
Formule 1-teams zijn het in 2025 verplicht om vier keer - twee keer per auto - een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Dit wordt gedaan om jong talent kennis te laten maken met het hoogste niveau, hen ervaring op te laten doen en te werken aan hun superlicentie. Aston Martin heeft zodoende besloten om Jak Crawford de eerste vrije training in Mexico te laten verrijden. Hij neemt daar het stoeltje over van Lance Stroll, die tijdens de tweede oefensessie de cockpit weer over zal nemen.
Crawford maakt Formule 1-debuut in Mexico
Het persbericht van Aston Martin leest: "De in Houston geboren coureur heeft al veel ervaring opgedaan in Formule 1-materiaal. Hij heeft meer dan 2000 kilometer gereden in de AMR22, AMR23 en de AMR24 van vorig jaar. Jak is dit jaar ook regelmatig te vinden geweest in de simulator van het AMR Technology Centre in Silverstone, waar hij consequent waardevolle feedback heeft geleverd ter ondersteuning van zowel de AMR25 als de ontwikkelingswerkzaamheden aan de AMR26."
Tweede plaats in de Formule 2
Het vervolgt: "Hij speelt bovendien een belangrijke rol in de bredere activiteiten van Aston Martin Aramco. Zo nam hij deel aan de demonstratierun in Houston in 2024 en stond hij eerder deze week nog samen met Fernando Alonso en Aramco in Houston om de speciale livery van het team te onthullen, voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend." Crawford komt dit jaar uit in de Formule 2. Met nog twee races te gaan, staat hij op de tweede plaats."
Gerelateerd
Net binnen
Villeneuve: 'Verstappen heeft dit weekend hulp nodig van Russell in titelstrijd'
- 36 minuten geleden
Aston Martin laat Jak Crawford Formule 1-debuut maken tijdens VT1 in Mexico
- 1 uur geleden
Apple sluit miljoenendeal met Formule 1 voor uitzendrechten Amerika vanaf 2026
- 1 uur geleden
- 6
Verstappen baalt van missen winst in Singapore: "Niet genoeg punten goed gemaakt"
- 2 uur geleden
Vader Kimi Antonelli rijdt politieagent aan in Imola en wordt vrijgesproken
- 3 uur geleden
- 2
Verstappen grapt in perszaal over wereldtitel: "De kans is 50/50"
- Vandaag 13:15
- 1
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober