Eerder deze week werd de Formule 1-wereld geshockeerd over een verkrachtingszaak in huize Schumacher, waarbij een Australische coureur wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van een bewusteloze dame. Inmiddels valt ook over het hele internet te lezen om wie het gaat.

Deze week kwam bij 24 Heures het schokkende nieuws naar buiten. De vermeende misdaad zou hebben plaatsgevonden in een periode waarin de coureur regelmatig verbleef op het landgoed van de Schumachers om lange reizen tussen Oceanië en Europa te voorkomen. De beschuldigde coureur zou na een feestje een verpleegster misbruikt hebben, die deel uitmaakte van het medische team dat zorg droeg voor zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, Michael Schumacher. De avond begon onschuldig met een potje biljart, maar eindigde in een nachtmerrie. "De verdachte, een Australiër van eind dertig, verdient zijn geld met de autosport en rijdt in eenzitters. Hij is nu een relatief onbekende en geschorst wegens doping. Vóór 2019 had hij echter tevergeefs geprobeerd de Formule 1 te bereiken", zo werd de verdachte beschreven.

Wederzijdse instemming

Volgens de aanklacht ontmoetten de coureur en de verpleegster elkaar op de avond van 23 november 2019 in de biljartkamer van het landgoed. Na een avond vol cocktails voelde de verpleegster zich onwel en werd zij door collega's naar een personeelskamer gebracht. De coureur zou later die nacht zijn kans hebben gegrepen om haar te misbruiken, terwijl zij bewusteloos was. De volgende dag herinnerde de verpleegster zich niets van het voorval, maar ontdekte zij aanwijzingen die haar vermoedens wekten. Hoewel ze aanvankelijk aarzelde om het incident te melden uit angst voor haar baan, besloot ze uiteindelijk in januari 2022 een aangifte in te dienen. De beschuldigde, die in 2024 in Zwitserland zijn kant van het verhaal kwam vertellen, beweert dat de handeling met wederzijdse instemming was.

Verdachte bekend

Hoewel er in eerste instantie - zoals vaker bij misdaden - niet werd gesproken over wie de persoon in deze zaak betrof, valt inmiddels de naam van de coureur over het gehele internet te lezen, met dank aan het toch wel vrij specifieke signalement. Het gaat om de 29-jarige Joey Mawson, die destijds dus vrienden was met Mick Schumacher en kind aan huis was in huize Schumacher. Zijn naam werd bij het eerste gedeelte van de rechtszaak deze week in Nyon bekend gemaakt. Mawson zelf kwam - geheel in de lijn der verwachting - niet opdagen, waardoor de zitting meteen opgeschort werd. Naar verwachting is hij gelucht naar thuisland Australië. In zijn jeugd reed hij onder meer tegen Lando Norris en George Russell, maar tot een grote doorbraak kwam het niet. Zelf heeft Mawson eerder al gezegd dat hij de beschuldigingen ontkent. Patrick Michod, advocaat van het slachtoffer, stelt echter dat de bewijzen 'overweldigend' zijn.

Joey Mawson en Mick Schumacher

