Jos Verstappen and Max Verstappen

VIDEO: Max Verstappen ziet vader Jos als een potentiële teambaas l GPFans News

Brian Van Hinthum

Max Verstappen vindt dat zijn vader Jos door zijn enorme racekennis en technische inzicht een ideale teambaas zou zijn. Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten prees hij vooral Jos’ ervaring als coureur en zijn talent voor het afstellen van auto’s en karts. Volgens Max heeft die kennis hem gevormd tot de rijder die hij nu is. Ook heeft Jos veel technische kennis van de auto en is hij nog steeds een goede sparringspartner, niet alleen in de F1…maar ook voor zijn GT3-team.

Verkrachtingszaak in huize Schumacher shockeert de wereld: dit is de verdachte coureur
Naam is bekend

Verkrachtingszaak in huize Schumacher shockeert de wereld: dit is de verdachte coureur
14 minuten geleden

  • 14 minuten geleden
Hamilton over mogelijke komst Horner naar Ferrari: 'Afleidend voor het team'
Ferrari

Hamilton over mogelijke komst Horner naar Ferrari: 'Afleidend voor het team'
1 uur geleden

  • 1 uur geleden
  • 1
  • 1 uur geleden
Verstappen over 'papaya rules' McLaren:
Papaya rules

Verstappen over 'papaya rules' McLaren: "Gat zou met mij groter zijn geweest"
2 uur geleden

  • 2 uur geleden
Norris moet
McLaren-botsing

Norris moet "rekening houden met gevolgen" na botsing met Piastri
3 uur geleden

  • 3 uur geleden
Verstappen:
Max Verstappen

Verstappen: "Mijn vader zou een goede teambaas zijn, ook al wil hij dat niet"
Vandaag 07:54

  • Vandaag 07:54
  • 1
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
30 september

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
10 oktober

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
6 oktober

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
6 oktober

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
1 oktober

  • 1 oktober
 Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
50.000+ views

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
9 oktober

  • 9 oktober

