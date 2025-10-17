VIDEO: Max Verstappen ziet vader Jos als een potentiële teambaas l GPFans News
Max Verstappen vindt dat zijn vader Jos door zijn enorme racekennis en technische inzicht een ideale teambaas zou zijn. Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten prees hij vooral Jos’ ervaring als coureur en zijn talent voor het afstellen van auto’s en karts. Volgens Max heeft die kennis hem gevormd tot de rijder die hij nu is. Ook heeft Jos veel technische kennis van de auto en is hij nog steeds een goede sparringspartner, niet alleen in de F1…maar ook voor zijn GT3-team.
