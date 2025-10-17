Binnen het McLaren-team zijn er na de botsing tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de openingsronde van de race in Singapore intensieve gesprekken gevoerd. Beide coureurs gaven hun inzicht over hoe het team deze situatie heeft aangepakt en welke maatregelen er genomen zijn om herhaling te voorkomen, waarbij de Brit verrassend op het matje is geroepen.

De botsing tussen de teamgenoten vond plaats toen Norris, die vanaf de vijfde plek was gestart, in de eerste bochtencombinatie in de achterkant van Max Verstappen zijn Red Bull aantikte en vervolgens door het raken van de Nederlander tegen Piastri aanreed. McLaren-teambaas Andrea Stella gaf aan dat het contact tussen de teamgenoten een gevolg was van de eerdere aanraking met de Nederlander. Piastri liet op de teamradio zijn onvrede blijken en vroeg zich af of het gedrag van zijn teamgenoot wel acceptabel was. Ondanks de focus die er in eerste instantie op het kampioenschap lag, reflecteerden beide coureurs tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten op het voorval.

Gevolgen voor Norris

Norris liet weten dat er consequenties verbonden zijn aan zijn acties in Singapore. "De dingen zijn beoordeeld en er zijn en zullen gevolgen voor mij zijn tot het einde van het seizoen", zo zegt hij mysterieus voor de Formula 1-camera. De Brit geeft aan zijn kampioenschapskansen niet in gevaar te willen brengen door dit soort dingen. "Het is niet dat ik er mee weg ben gekomen, maar het was wel een incident dat, laten we zeggen, klein was en waarvan de mogelijkheid bestond om het te proberen te voorkomen. De regel is dat we niet met elkaar crashen. Dit was geen crash, het was iets veel kleiners. Maar we willen het niet eens zover laten komen, want het zorgt voor dit soort situaties en dat is nooit goed", stelt de Brit.

Niet veroorloven

De nummer twee in het wereldkampioenschap vervolgt: "Dat is iets wat ik nooit wil meemaken. Ik heb het na de race gezegd: ik kan het me niet veroorloven om contact te maken en dat er dan zoiets gebeurt. Ik heb nu zoveel risico gelopen op zowel mijn hele kampioenschap als op dat van de tegenstander, tegen wie ik dan ook race. Natuurlijk heeft dat gevolgen voor mij, maar verder is de betrokkenheid en de manier waarop we racen hetzelfde als altijd.” Uiteindelijk zullen we dus niet weten wat de precieze gevolgen voor Norris zijn die achter gesloten deuren zijn besproken.