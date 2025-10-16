VIDEO | Verstappen hoopt in de VS weer te verbeteren na positief weekend in Singapore
VIDEO | Verstappen hoopt in de VS weer te verbeteren na positief weekend in Singapore
Max Verstappen hoopt met Red Bull Racing dit weekend in de Verenigde Staten weer een beetje beter te kunnen presteren, nadat er volgens de Nederlander in Singapore een positieve stap vooruit is gezet.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas Austin Texas
Net binnen
GP van de VS
Kan Verstappen ook in COTA meedingen om de zege? Deze achtervleugels zijn er meegenomen
- 17 minuten geleden
Kleurstellingen in Texas
Red Bull steekt de draak met rivalen in Verenigde Staten en lanceert ook "speciale" livery
- 40 minuten geleden
ADUO-concept
FIA maakt maatregelen bekend voor 2026 in het geval nieuwe power units floppen
- 1 uur geleden
- 1
Yuki Tsunoda
'Tsunoda na aankomst in de VS direct apart genomen door de douane'
- 1 uur geleden
- 3
Vooruitblik op Texas
VIDEO | Verstappen hoopt in de VS weer te verbeteren na positief weekend in Singapore
- 1 uur geleden
Papaya rules
Vowles zou met schorsing dreigen bij McLaren: 'Dan zit je volgende week niet in de auto'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
75.000+ views
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
50.000+ views
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
50.000+ views
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober