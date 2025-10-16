close global

Verstappen, singapore, red bull

VIDEO | Verstappen hoopt in de VS weer te verbeteren na positief weekend in Singapore

VIDEO | Verstappen hoopt in de VS weer te verbeteren na positief weekend in Singapore

Vincent Bruins

Max Verstappen hoopt met Red Bull Racing dit weekend in de Verenigde Staten weer een beetje beter te kunnen presteren, nadat er volgens de Nederlander in Singapore een positieve stap vooruit is gezet.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

