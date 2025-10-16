De wereldtitel van 2025 leek lange tijd een gelopen race voor Max Verstappen en Red Bull Racing, maar de laatste weken is er toch weer een sprankje hoop aan de horizon gekomen. Helmut Marko denkt dat het zeker nog allemaal mogelijk is, al moet men dan wél wat hulp krijgen van de McLarens.

Na de Grand Prix van Singapore gaat het de komende weken rap met het slot van het Formule 1-seizoen. Er staat nog een hoop op het spel. Het constructeurskampioenschap is dan wel beslist, bij de coureurs is er nog van alles mogelijk. Na de race in Singapore is het verschil aan de kop tussen Oscar Piastri en Lando Norris nog maar 22 punten. 41 punten daarachter is het Max Verstappen op plek drie, waardoor de Nederlander ook niet helemaal uitgesloten is voor de wereldtitel. Het eerstvolgende hoofdstuk staat gepland in Texas, waar aankomend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op de rol staat.

Gat geslonken

Zoals gezegd is het allemaal nog zeker niet beslist in het wereldkampioenschap. Lange tijd leken Piastri en Norris te gaan vechten om de titel, maar na de plotselinge wederopstanding van Red Bull na de zomerstop, is het te groot lijkende gat toch aanzienlijk geslonken, geholpen door bijvoorbeeld de uitvalbeurt van Piastri in Bakoe en het meer dan verwachte resultaat van Verstappen in Singapore, waar hij de papayagekleurde bolides voor wist te blijven.

Hulp van McLaren

Kortom: met alle resultaten van de laatste weken en nog zes races te gaan, is een vijfde wereldtitel op rij voor Verstappen zéker nog mogelijk. Ook Marko geeft in Kleine Zeitung de hoop nog niet op, al mikt hij daarbij wel op nieuwe incidenten bij McLaren: "Ik denk niet dat we het alleen kunnen. Als de McLaren-coureurs overhoop blijven liggen, is het niet onmogelijk. Dan moet onze auto wél in topvorm blijven. Zolang het op papier mogelijk is, zullen we ervoor blijven vechten", zo besluit de Red Bull-chef.

